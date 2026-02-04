Periodista de RCN estalló en contra de Johanna Fadul tras comentario racista, “Cada quien es responsable”

Uno de los medios de comunicación más vistos en Colombia es precisamente Canal RCN, que lleva más de 20 años siendo parte de los hogares colombianos llevándoles la primera información por medio de Noticias RCN, así como también una amplia gama de producciones que buscan entretener a la audiencia y hacer seguir creciendo al canal.

Actualmente, se lleva a cabo la tercera temporada de ‘La casa de los famosos’, donde varios momentos han dado de que hablar entre los televidentes. Uno de los más recientes terminó con la expulsión con Johanna Fadul, luego de que la actriz en medio de un posicionamiento con ‘Campanita’ indicara:

“Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa, porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras que tu color de piel, y tu juego tan podrido como el Dinametaboom, del cual haces parte tú y todas las personas que están contigo. Por eso quiero que te vayas de la casa, porque me parece que estás jugando de una manera muy tramposa, deshonesta, y eso no es lo que queremos aquí en la casa”.

Ante el hecho, las diferentes reacciones no se han hecho esperar tanto de sus compañeros como por parte de los televidentes. Pues, quien no dudó en referirse al tema fue precisamente Rossy Lemos, periodista de Noticias RCN, quien a través de su cuenta de Instagram aseguró: “En serio me toca salir a recordar que no estamos en los años 1600, como para que todavía se use el color de piel como una ofensa. Lo que se dijo en el programa no es una frase más, es una metáfora terriblemente usada, es un comentario que cruza una línea muy clara (...)

Eso tiene una historia muy dolorosa, fácil no nos ha tocado, he estudiado, he trabajado, he llegado donde estoy con mi esfuerzo y aun así comentarios como este nos recuerdan que el racismo no siempre se grita, se disfraza en la presión del juego o un momento de rabia. Eso es un programa en vivo la producción no escribe lo que dicen los participantes, ni controla lo que dicen los participantes, cada quien es responsable de lo que sale de su boca, precisamente por eso no podemos normalizarlo (...) Cuando el racismo se minimiza, se válida, se deja pasar, se justifica y ahí se va perpetuando, esto no es de bandos, va más allá de realities, esto no es polémica esto tiene algo básico, el color de piel no define el alma", fueron las declaraciones expuestas por parte de Rossy Lemos, de ‘La casa de los famosos’.

Esposo de Johanna Fadul, ‘La casa de los famosos’, salió en su defensa

Ante la ola de críticas para Johanna Fadul su esposo, Juanse Quintero, a través de sus redes sociales se refirió a este tema buscando defenderla e indicó:

“No tienes que sentirte mal por qué no tienen comprensión a las palabras, ella jamás insultó a nadie por su color de piel, solo hizo una comparación y aun así fue tan grande que pidió disculpas cuando vio que tuvo un error, no te preocupes que son más los que la amamos.

A las personas conscientes, que no se suman a la ola del odio ni al juicio fácil, gracias de corazón. Gracias por escuchar con criterio, por entender el contexto y por recordar que errar no nos hace malos, sino humanos. Aquí seguimos, aprendiendo, corrigiendo y eligiendo siempre el respeto. Gracias por su corazón”, añadió el esposo de Johanna Fadul, de La casa de los famosos’.