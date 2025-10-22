Presentadora de RCN es blanco de burlas tras pelar aguacate con cuchillo en vivo; Liñán le reclamó

Los seguidores del programa matutino se percataron de la molestia de Ana Karina Soto con Viena Ruiz. / Foto: Instagram @buendiacolombia - Tomada el 23 de julio de 2024.

El Canal RCN es un canal nacional que con el paso de los años se ha consolidado en el país como uno de los favoritos, encargándose de acompañar las mañanas, tardes y noches de los televidentes. Durante las primeras horas del día, además de información sobre lo que ocurre en el país, también están presentes dos informativos como lo son ‘Mañana express’ y ‘Buen día, Colombia’, que se encargan de alegrar las mañanas de los televidentes con invitados, recetas y diversas dinámicas.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: De la gloria a la ruina: Ganador de ‘Yo me llamo’ por poco queda en quiebra tras abandonar a su personaje

En medio de los diferentes invitados que llegan a formar parte de ‘Buen día, Colombia’, también hay espacio para la cocina de la mano de ‘Mamá Luz’, la chef del matutino. Sin embargo, en ocasiones, otros de los presentadores optan por tomar el mando en la cocina y por ende, preparar sus diferentes recetas.

Hace pocas semanas una de las presentadoras como lo es María Mercedes dio de que hablar en redes sociales, luego de que tanto ella como Orlando se le midieran a preparar una sencilla receta en vivo, sin embargo, en medio del programa la conductora se mostró pelando un aguacate con cuchillo. “Se puede pelar o se puede así también no”.

Hecho, que no pasó desapercibido por parte de Orlando, quien en medio de risas buscó acercarse a su colega y reiteró: “Primera vez que veo a una persona que pela un aguacate con cuchillo. No saque excusas que el aguacate no se pela así, primera vez que esto pasa en esta cocina y mamá Luz te va a vaciar, porque el aguacate no se pela con cuchillo”.

Cabe resaltar que el mencionado clip fue compartido por las redes sociales del programa, donde la serie de comentarios en tono de broma no faltaron resaltando “Murió una planta de plátano”, “Se pasa esa señora”, “Ella se come hamburguesa con cubiertos”, “Pero se nota que sabe cocinar tanto”.

¿Por qué salió Viena Ruiz de ‘Buen día, Colombia’?

Aunque en principio se trató de un simple rumor, Viena, en entrevista con la ‘Revista Vea’, confirmó que su salida de ‘Buen día, Colombia’ se dará el próximo 31 de marzo al alcanzar su pensión: “Es verdad es tal cual (…) Muchas mujeres de mi edad cuando estábamos más jóvenes no teníamos muy clara la importancia de la pensión… Esto es un esfuerzo muy grande y lo he hecho (…) Hoy me siento feliz porque ya puedo pensionarme”.

Además, en medio de la conversación, la presentadora reiteró que si le pidieron quedarse un tiempo más en el programa, pues aún está joven, sin embargo, ella aseguró que tiene cuatro hijos, quienes son su mayor prioridad y desea llevar a cabo otro tipo de situaciones.