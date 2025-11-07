Johanna Fadul se quejó por perder campaña tras polémica por viajar a Israel: “entre ellos se matarán”

La actriz e influencer colombiana Johanna Fadul, ampliamente conocida por su carismático y recordado papel de Daniela Barrera en la saga Sin Senos Sí hay Paraíso, ha pasado de los libretos de ficción a convertirse en el centro de un intenso debate en el panorama digital y social del país.

Esto tras ser invitada a un viaje a Israel junto a otras figuras públicas como Kika Nieto, Nicolás de Zubiría, Johanna Fadul, María Clara Rodriguez, Daniela Vidal, Mauro Mejía, Pedro Jose Pallares, entre otros más. Al parecer todo el viaje fue patrocinado completamente por la embajada de este país, cada uno estuvo compartiendo detalles mediante sus redes sociales.

Sin embargo, en las publicaciones de cada famoso hay comentarios divididos, donde lo que algunos ven como un simple viaje, otros lo ven como apoyo al genocidio en el medio oriente. Así les han exigido responsabilidad y empatía hacia las víctimas de la guerra, teniendo en cuenta que detrás del turismo, estos territorios vienen atravesando miles de muertes.

A raíz de los múltiples comentarios que ha recibido la actriz, se manifestó por medio de su Instagram, donde acumula 6,5 millones de seguidores, para hablar de las consecuencias generadas por la polémica. Allí comentó que llegó a trabajar en una campaña, pero la dieron de baja:

“Iba rumbo a grabar una campaña, con una marca. Cuando entendamos la raíz de lo que pasa entre Israel y Palestina, yo aquí no venga a defender a ningún país, ni patrocinar, nada, porque no estoy de acuerdo con la violencia (...)” expresó en primer momento. La actriz aseguró que ha estado recibiendo fuertes criticas, donde le dicen que “quieren desaparecerla del planeta”.

“Sí, es una guerra que pasara allá, entre ellos se matarán, ganará el que tenga que ganar, pero es que esto no es gratis, lo que esta pasando y Dios permita que todo cese y de verdad venga la paz y puedan convivir como hermanos. Pero todo esto va a que me acaban de bajar de un campaña, por la polémica que todos ustedes han generado en mis redes sociales por un viaje".