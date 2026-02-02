“Atrevida”: fuertes críticas a Johanna Fadul por expresión racista contra ‘Campanita’ en ‘La Casa de los Famosos’

La actriz y modelo Johanna Fadul vuelve a estar en el centro de la polémica, no por sus nuevos proyectos, sino por sus recientes declaraciones que han sido calificadas como racistas y que han generado una ola de críticas en redes sociales y entre figuras públicas del país. La controversia se originó tras un comentario dirigido a su compañero ‘Campanita’, durante una interacción mediática que rápidamente se viralizó.

Puede leer: Sara, Manuela, Marilyn y Johana protagonizaron candentes besos en ‘La Casa de los Famosos 3′

Fadul, quien ya había sido duramente cuestionada por su postura frente a un viaje a Israel —por el que ofreció una disculpa considerada ambigua en ‘La casa de los famosos’—, vuelve a quedar en el ojo del huracán. En esta ocasión, sus palabras fueron interpretadas como una expresión directa de discriminación racial.

Johanna Fadul desata polémica por comentario considerado racista en televisión

“Mi posición ante ti, porque tu alma como tu mente son oscuras como tu color de piel”, afirmó Fadul, frase que fue difundida por periodistas como Ómar Vásquez y replicada masivamente en plataformas digitales. El comentario fue recibido con indignación, ya que reproduce estereotipos históricamente asociados al racismo estructural.

Expertos y usuarios en redes recordaron que este tipo de afirmaciones tienen una carga simbólica profunda. Durante los tiempos coloniales, se instauró la falsa creencia de que las personas negras no tenían alma o eran moralmente inferiores, ideas utilizadas durante siglos para justificar la esclavitud, la segregación racial, la eugenesia y otras formas de violencia sistemática. Estas narrativas fueron pilares de sistemas de dominación que aún hoy tienen efectos en la exclusión social y económica de comunidades afrodescendientes en todo el mundo.

Las reacciones no se hicieron esperar. Una de las más contundentes fue la de la campeona olímpica Catherine Ibargüen, quien expresó su molestia con una sola palabra: “Atrevida”. Su comentario fue respaldado por cientos de usuarios que consideran que figuras públicas como Fadul tienen una responsabilidad mayor frente a temas de sensibilidad social.

El creador de contenido Tian Rivas también se pronunció, señalando su decepción tras haber mostrado empatía por la actriz en el pasado, especialmente luego de la pérdida de sus gemelos. “Una persona con la que Colombia se solidarizó debería haber aprendido algo. Juzgar a alguien por su color de piel es racismo, y eso quedó en evidencia en televisión nacional”, afirmó.

Rivas fue aún más directo al concluir: “Le retiro mi aprecio por atrevida, acomparada e igualada. El color de piel no justifica comportamientos”. Sus palabras fueron compartidas miles de veces y se sumaron al debate sobre la normalización de discursos discriminatorios en los medios.

Mientras algunos seguidores intentan defender a Fadul, argumentando que fue sacada de contexto, otros recuerdan episodios previos, como su polémica postura frente a Israel, para señalar un patrón de desinformación y falta de conciencia histórica sobre temas sociales complejos.

En redes sociales, el nombre de Johanna Fadul se convirtió en tendencia, acompañado de memes, críticas y llamados para que la actriz ofrezca una disculpa pública clara. Incluso, algunos usuarios han exigido que sea retirada del programa en el que participa, argumentando que su conducta no es coherente con los valores de inclusión, diversidad y respeto.

El caso ha reabierto el debate sobre el papel de los influencers y celebridades en la construcción de discursos sociales, y sobre la necesidad de mayor educación antirracista en figuras con alta exposición mediática.