Mhoni Vidente confesó qué pasará con Venezuela y Nicolás Maduro, ¿nuevas sorpresas?

Mhoni Vidente es una reconocida astróloga, tarotista y figura mediática de origen cubano-mexicano, considerada una de las psíquicas más influyentes en América Latina y la comunidad hispana de Estados Unidos. Ganó fama internacional por la supuesta precisión de sus predicciones sobre desastres naturales, eventos políticos de alto nivel y la vida real de celebridades, asegurando que su don surgió tras ser impactada por un rayo en su juventud.

Con el paso de los años, sus predicciones han venido tomando fuerza en diferentes partes del mundo debido a lo acertadas que han sido en temas políticos y de entretenimiento contando así con una mayor acogida cuando de redes sociales se trata.

Ahora, en medio de una de sus más recientes apariciones, Mhoni volvió a referirse a Nicolás Maduro, quien fue capturado hace algunas semanas por el gobierno de Donald Trump dando así a conocer qué pasará con Venezuela y por ende, con el exmandatario:

“Amigos, ¿qué va a pasar con este Nicolás Maduro, el presidente que sacaron el día 3 de enero? Yo les había comentado que lo iban a arrestar, que iba a ser rápido, duró 47 minutos y que tenía que ser del día primero al día 10 de enero porque él tomó posesión el día 10 de enero y tenía que ser antes. Así que Nicolás Maduro definitivamente va a llevar un proceso legal junto con la... que lo pescaron a él, a la esposa y a tres personas más que no han querido decir que son los generales que lo estaban cuidando, que también están sacando información, pero pues yo lo veo que él fallecer en la cárcel.

Lamentablemente no aguanta la presión y viene falleciendo de un infarto fulminante.¿Pero qué va a pasar en Venezuela? Venezuela se va a quedar esta señora Delsy Rodríguez, mientras que va a haber elecciones el próximo año que es en abril, que ahora sí se va a poder postular la candidata María Corina Machado y que va a ganar. Así que vienen cambios favorables para América Latina, ya les había dicho Colombia y Brasil también ganan a la derecha, en Costa Rica viene ganando una mujer, México le va a ir bien, así que no se me asusten, no se me asusten. Pero viene un cambio muy importante en cuestiones del 21.

El 21 de febrero les había dicho que va a ser la alineación de los planetas en la coordinada cero, o sea en la coordinada cero completamente se van a alinear seis planetas y esto me está dando el aviso de que va a cambiar completamente la humanidad en todos los sentidos. Vienen cambios muy importantes en geopolítica, en la política, tumbar dictadores como lo que está pasando, cambiar de régimen, viene la comunicación completamente.

Este año Helios nos manda más de 90 personas a Marte, a ser como una colonia en Marte.¡Qué increíble! Eso nunca lo hubiéramos visto. Pero es un día fundamental el 21 de febrero, toda la gente que nació ese día va a ser completamente cabalístico para que tenga más abundancia, le vaya mejor y cambios positivos. Así que no se asusten, tengan toda la fe a la Virgen María y a Dios que vienen cambios que nos van a hacer más felices en todas las formas. Y este es el año del dinero, es el año de loco. Lo que menos pienses va a pasar, pero es el año de la riqueza. Así que hay que atrapar el dinero, hay que hacer más, hay que tener un trabajito, tener un negocio, nunca esperar nada de nadie, nunca confiarnos de nadie, ser completamente seguidores de la Virgen de Guadalupe y de Dios y del Arcángel Miguel, que esa va a ser la salvación completamente a la humanidad”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Mhoni Vidente.