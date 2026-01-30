Nicolás Arrieta le confesó su amor a Mariana Zapata en La Casa de los Famosos, pero tiene novia fuera del reality

El paso de Nicolás Arrieta por La Casa de los Famosos Colombia sigue dando de qué hablar. En los últimos días, el influencer bogotano protagonizó uno de los momentos más comentados del reality luego de abrir su corazón y confesarle sus sentimientos a su compañera Mariana Zapata, situación que ha despertado la curiosidad de los televidentes y ha generado debate en redes sociales.

La cercanía entre ambos participantes comenzó a llamar la atención dentro de la casa, especialmente durante varias conversaciones y dinámicas en las que Arrieta dejó ver su interés por la modelo y creadora de contenido.

En medio de una charla con sus compañeros, el influencer manifestó que sentía una conexión especial con Zapata, lo que marcó el inicio de una relación cercana y amigable entre los dos concursantes. Incluso, algunos momentos compartidos entre ellos han sido interpretados por seguidores del programa como coqueteos evidentes.

Desde entonces, ambos han protagonizado escenas cargadas de complicidad que no han pasado desapercibidas entre los demás participantes ni entre los seguidores del reality, quienes han especulado sobre la posibilidad de un romance dentro del programa.

Sin embargo, la situación ha generado mayor conversación debido a que Nicolás Arrieta mantiene una relación sentimental fuera de la competencia. El creador de contenido ingresó al reality comprometido con Manuela Ortiz, comunicadora social, periodista y también influencer digital, quien ha mostrado públicamente su apoyo hacia él durante su participación en el programa.

La presencia de una relación fuera del programa ha provocado opiniones divididas entre los fanáticos, pues mientras algunos disfrutan la química que el influencer ha mostrado con Mariana Zapata, otros recuerdan su vínculo sentimental con Ortiz, lo que ha aumentado el interés mediático alrededor de su comportamiento dentro de la casa.

Por ahora, la relación entre Nicolás Arrieta y Mariana Zapata parece mantenerse en un terreno cercano y amistoso, aunque sus interacciones continúan alimentando las especulaciones entre los seguidores del reality, quienes permanecen atentos a lo que pueda ocurrir entre los participantes en los próximos capítulos.