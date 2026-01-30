Carolina Cruz, de ‘Día a día’, confesó el motivo por el que perdonó varias infidelidades

‘Día a día’ es uno de los programas de entretenimiento más conocidos del país, siendo transmitido durante las mañanas de Caracol Televisión, convirtiéndose en uno de los icónicos dentro del canal. Durante más de dos décadas ha contado con información, invitados y juegos, sin dejar de lado la serie de presentadores con los que cuenta, entre ellos Iván Lalinde, Carolina Soto, Catalina Gómez, Carlos Calero y Carolina Cruz.

Desde hace varios años, Carolina ha logrado destacarse en el programa de entretenimiento debido al carisma y la espontaneidad con la que cuenta, alcanzando así una amplia visibilidad por medio de sus plataformas digitales, donde termina siendo bastante activa, contando con más de 3 millones de seguidores.

Con el fin de estar mucho más cerca de sus fans y, por ende, seguir construyendo una comunidad, Cruz decidió realizar una dinámica de preguntas para referirse a aquellas dudas presentes y una de ellas tuvo que ver con el tema de las infidelidades y el motivo detrás de haber perdonado en varias ocasiones a sus parejas:

“Estoy segura de que en ese momento en que perdoné todas esas infidelidades, fue número uno porque tenía muy poquito amor propio, inmadura en ese momento y seguramente estaba muy enamorada, pero yo siento que lo más importante es que me faltaba mucho por vivir; por eso hoy en día es un no negociable“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Carolina Cruz, de ‘Día a día’.

¿Qué pasó con Carolina Cruz, de ‘Día a día’?

En medio de un evento, una famosa revista realizó una corta entrevista con Cruz, la cual fue compartida horas más tarde, sin embargo, la serie de comentarios negativos por su apariencia no faltaron, pidiéndole que no se realizara nuevos retoques estéticos en su rostro. A pesar de que la expareja de Lincoln Palomeque sigue enfocada en su carrera y, por supuesto, en su familia, tiempo después no dudó en salir a defenderse.

“Me empezaron a llegar muchos mensajes diciéndome: ‘Caro, por ahí anda un video tuyo, donde te ves fatal, te cogen super mal parqueada, entonces yo empecé a rebobinar el casete; yo salí, yo no tomo, tomo pura agua, ¿qué habrá pasado? A mí no me gusta engancharme mucho con esto, pero me metí y solo leí dos o tres mensajitos (…) Me puse a pensar más allá de cómo me veo y dije: “¿Qué es estar mal parqueada y qué es estar bien parqueada?”, fueron algunas de las declaraciones expuestas por parte de Carolina Cruz, de ‘Día a día’.