¿Se despertaron?, Campanita y Sofía Jaramillo protagonizaron discusión en el brunch en ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos’ es uno de los programas de entretenimiento más conocidos del Canal RCN que se renovó en su tercera temporada este 2026, con todo un grupo de personalidades que dan de qué hablar mientras que están inmersos en una misma casa. Hoy la casa y sus participantes vivirán la tercera gala de eliminación, posterior a los posicionamientos, que este fin de semana prometen bastante por lo ocurrido en durante los últimos días.

Los domingos dentro del reality inician con el brunch, que se ha convertido en el escenario más temido y esperado de la competencia, funcionando como “la última cena” para los nominados antes de cada eliminación. En la actual temporada de 2026, estos encuentros han subido de tono bajo la dirección del “Jefe”, quien utiliza sobres con preguntas picantes para obligar a los participantes a confrontar sus estrategias y traiciones cara a cara.

Lejos de ser un desayuno tranquilo, el brunch es el espacio donde se caen las máscaras. Quizá hoy esto le sucedió a Campanita y Sofía Jaramillo que hasta el momento se suponía que tenían una amistad, esto por acercarse al inicio de la competencia, pero hoy no se bajaron de “malas amigas”.

Todo se dio después de que Jaramillo le planteara a Campanita la situación de si tenía que salvar a Sara Uribe o a ella, a quién elegiría, a lo que él sin pensarlo respondió que a Sara, justificando que entre él y Tebi, Sofía elegiría a Tebi. La respuesta no fue del agrado de la caleña, y ella especifico que sería difícil elegir porque a los dos los quiere, pero que en cambio Campanita ha sido “mala amiga” y conveniente.

La discusión terminó en que no eran amigos, y que tomarían distancia, por supuesto, esto generó algunos comentarios de parte del público: “Que felicidad cuando personas no notan la calidad de amigo que es campanita y se alejan!Mi niño, te hicieron un favo”, “Qué embarrada de Sofía parce, yo le tenía fé pero en ese brunch demostró la clase de “amiga” que es", “Uno no hace las cosas a los “amigos” para después sacárselas en cara".

¿Quiénes son los famosos nominados a eliminación de La Casa de los Famosos?

Después de los famosos posicionamientos, quienes tendrán que enfrentarse en las eliminaciones de esta semana son: