Este sería el motivo por el que periodista de City TV habría salido del informativo

CityTV es un canal de cobertura local que lleva varios años buscando darse a conocer en la pantalla chica, contando 24/7 con información sobre lo que sucede en Colombia en materia social, cultural y deportiva a partir de City Noticias, siendo necesario contar con un equipo de periodistas y reporteros, quienes se encuentran en varios puntos de Bogotá.

Durante varios años quien hizo parte del informativo fue precisamente, Johnatan Nieto, convirtiéndose en una de las principales figuras cuando de la emisión central se trataba. Sin embargo, desde hace varios días el periodista dejó de aparecer situación que no pasó por alto entre los televidentes.

Ante las dudas, Nieto utilizó sus redes sociales para confirmar su salida de City TV en medio de una dinámica de preguntas. Una de las que más se destacó fue: ”No como así, ya no quiero más City”. A lo que el conocido presentador añadió: “City es de esos amores que a pesar de los desplantes perdura para siempre“.

Otra de las dudas tuvo que ver con el motivo de su salida a lo que Johnatan expresó: “Cosas de la vida que muchas veces no entendemos”. En medio de las diferentes versiones encontradas, una de las que tomó fuerza con el paso de los días tuvo como protagonista a ‘La negra candela”, quien sostuvo que la decisión de Nieto estuvo encaminada a que las directivas del informativo de City TV le habrían bajado el sueldo, pues el canal no pasaría por su mejor momento.

Hasta el momento se desconoce la veracidad de esta información y se espera que en las próximas semanas Nieto rompa el silencio y aclare los motivos detrás de su salida de City TV.

¿Qué le pasó a Jonhathan Nieto, de City TV?

Por medio de sus redes sociales compartió la compleja situación que atraviesa, pues además de ser suplantando, tiene sus cuentas bancarias embargadas, alertando a sus fans por este hecho:

“Me suplantaron, la historia es así, algún día me llegó un correo de la Gobernación del Valle del Cauca, me cobraban impuesto de un vehículo, por supuesto, pensé que era un error, que era spam o que alguien se había equivocado de destinatario. El correo año a año siguió llegando hasta que llamé a la gobernación preguntar y no había razón de lo que sucedía.

Lo que me preocupó realmente fue que un día intenté sacar un crédito, oh sorpresa tenía unreporte en Datacrédito y comencé a hacer una investigación extensa de que estaba sucediendo y finalmente me dieron la Gobernación del Valle del Cauca lo acaba de embargar, la razón un vehículo”,fueron las declaraciones expuestas por parte de Johnatan Nieto, periodista de CityTV