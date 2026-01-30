Movilidad Bogotá: cierres y desvíos por concierto homenaje a Yeison Jiménez en el Estadio El Campín

Cierres y desvíos por concierto homenaje a Yeison Jiménez en el Estadio El Campín

Con el fin de llevar a cabo el concierto ‘Mi promesa tour 2, la revancha’,en el Estadio Nemesio Camacho El Campín en homenaje a Yheison Jiménez, este sábado 31 de enero de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres y desvíos en transversal 28, calle 53B, un carril de la avenida NQS y otros tramos viales en la localidad de Teusaquillo.

Cierres y desvíos por el concierto en homenaje a Yheison Jiménez

Desde las 10:00 p. m. del 29 de enero hasta las 1:00 p. m. del 1 de febrero de 2026, en los siguientes tramos viales:

Cierre total de las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la avenida calle 57, incluido el sendero peatonal del costado occidental, el organizador deberá implementar el carril de acceso y salida controlada para los residentes del costado oriental. El sendero peatonal del costado oriental no se podrá ver afectado.

Cierre total de las dos calzadas de la calle 53B Bis entre carrera 28 y avenida carrera 30 (avenida NQS), incluidos los senderos peatonales del costado norte y sur.

Cierre total de la calle 57A entre la avenida NQS y acceso al Parqueadero norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos los senderos peatonales de los dos costados.

Cierre parcial del sendero peatonal oriental de la avenida NQS entre calle 53B Bis y calle 57A, (La ubicación del vallado perimetral se deberá realizar al costado oriental de la ciclorruta, sin afectar la misma). El organizador deberá disponer de barreras (maletines) plásticas entrelazadas a borde vía sobre el sendero peatonal, a fin de desestimular el ascenso y descenso de los asistentes a la actividad sobre la avenida carrera 30 (avenida NQS).

Cierre del carril oriental de la calzada oriental de la avenida NQS (avenida carrera 30) entre calle 53B y calle 57A; este carril deberán ser canalizados para los ciclistas que transitan por el sector, el día del desarrollo a la actividad.

Desvíos autorizados