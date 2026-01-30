Movilidad Bogotá: cierres y desvíos por concierto homenaje a Yeison Jiménez en el Estadio El Campín

Con el fin de llevar a cabo el concierto ‘Mi promesa tour 2, la revancha’,en el Estadio Nemesio Camacho El Campín en homenaje a Yheison Jiménez, este sábado 31 de enero de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres y desvíos en transversal 28, calle 53B, un carril de la avenida NQS y otros tramos viales en la localidad de Teusaquillo.
Lea también: Dos delincuentes con nueve antecedentes penales, fueron capturados por intentar robar un camión en Bogotá
Cierres y desvíos por el concierto en homenaje a Yheison Jiménez
Desde las 10:00 p. m. del 29 de enero hasta las 1:00 p. m. del 1 de febrero de 2026, en los siguientes tramos viales:
- Cierre total de las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la avenida calle 57, incluido el sendero peatonal del costado occidental, el organizador deberá implementar el carril de acceso y salida controlada para los residentes del costado oriental. El sendero peatonal del costado oriental no se podrá ver afectado.
- Cierre total de las dos calzadas de la calle 53B Bis entre carrera 28 y avenida carrera 30 (avenida NQS), incluidos los senderos peatonales del costado norte y sur.
- Cierre total de la calle 57A entre la avenida NQS y acceso al Parqueadero norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos los senderos peatonales de los dos costados.
- Cierre parcial del sendero peatonal oriental de la avenida NQS entre calle 53B Bis y calle 57A, (La ubicación del vallado perimetral se deberá realizar al costado oriental de la ciclorruta, sin afectar la misma). El organizador deberá disponer de barreras (maletines) plásticas entrelazadas a borde vía sobre el sendero peatonal, a fin de desestimular el ascenso y descenso de los asistentes a la actividad sobre la avenida carrera 30 (avenida NQS).
- Cierre del carril oriental de la calzada oriental de la avenida NQS (avenida carrera 30) entre calle 53B y calle 57A; este carril deberán ser canalizados para los ciclistas que transitan por el sector, el día del desarrollo a la actividad.
Desvíos autorizados
- Los usuarios que transitan en sentido sur – norte por la avenida NQS y toman la calle 53B Bis al oriente y la carrera 24 al norte, deberán continuar al norte por la avenida NQS, diagonal 61C al oriente y avenida carrera 24 al norte por donde se empalmará con su recorrido habitual.
- Los usuarios que transitan en sentido sur – norte por la avenida NQS y toman la calle 53B Bis al oriente y calle 57 al oriente, deberán continuar al norte por la avenida NQS, diagonal 61C al oriente, transversal 25 al sur y calle 57 al oriente por donde se empalmarán con su recorrido habitual.
- Los usuarios que transitan en sentido sur – norte por la avenida NQS y toman la calle 57A al oriente deberán continuar al norte por la avenida NQS, diagonal 61C al oriente por donde se empalmarán con su recorrido habitual.
- Los usuarios que transitan en sentido sur – norte por la avenida NQS y toman la calle 53B al oriente podrán tomar la calle 51 al oriente, carrera 27 al norte, calle 53 al oriente y/o calle 53B al oriente por donde se empalmarán con su recorrido habitual.