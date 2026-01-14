Se conocen imágenes de Sonia, esposa de Yeison Jiménez, durante el velorio del cantante

La partida de Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero tras un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, sigue dejando escenas que conmueven al país. Aunque su familia pidió vivir el duelo lejos del ojo público, en las últimas horas comenzaron a circular imágenes que muestran uno de los momentos más dolorosos: la despedida íntima del cantante y el profundo dolor de su esposa, Sonia Restrepo.

La ceremonia se realizó el 13 de enero en Bogotá y fue un encuentro estrictamente privado, reservado para familiares y personas muy cercanas. Sin embargo, algunos registros del homenaje terminaron filtrándose en redes sociales, donde rápidamente se viralizaron. En las imágenes se ve a Sonia acompañando de cerca el féretro, sin separarse de él, una escena que para muchos refleja el golpe emocional que atraviesa la familia del artista.

Aunque varios usuarios expresaron mensajes de apoyo y solidaridad, también surgió una ola de críticas por la difusión del material. Muchos señalaron que compartir estas imágenes va en contra del deseo de la familia de vivir este momento en la intimidad, recordando que se trata de un duelo profundo y reciente.

Sonia Restrepo no solo fue la compañera sentimental de Yeison Jiménez, sino una figura clave en su vida y carrera. Profesional en contaduría pública y especialista en derecho tributario, estuvo a su lado desde los primeros años, cuando el cantante apenas comenzaba a abrirse camino en la música popular. Su historia juntos empezó hace más de una década, durante una fiesta en Pensilvania, Caldas, cuando él tenía 22 años y ella 18. Según contaron en entrevistas pasadas, fue un flechazo inmediato.

De esa relación nació una familia que hoy enfrenta una pérdida irreparable. Juntos criaron a Camila, a quien Yeison asumió como hija desde muy pequeña; luego llegó Thaliana, de alrededor de siete años, y más recientemente Santiago, el menor, nacido a mediados de 2024. Hoy, mientras el legado musical del artista sigue vivo entre sus seguidores, su círculo más cercano intenta asimilar una ausencia que marcó para siempre sus vidas.