Así fue la inteligencia artificial mostrada en el concierto de Yeison Jiménez en el Estadio el Campín

El primer concierto de Yeison Jiménez en el estadio El Campín marcó un hito en su carrera artística y en la historia de la música popular colombiana. El artista logró conquistar uno de los escenarios más importantes del país, reuniendo a miles de seguidores que corearon sus canciones de principio a fin. Con una puesta en escena imponente y un repertorio cargado de éxitos, Yeison demostró el alcance de su trayectoria y el fuerte vínculo que mantiene con su público.

Por su parte, Mi Promesa 2.0 estaba presupuestado para el mes de marzo, pero tras la repentina partida del artista se llevó a cabo en la noche del 31 de enero, claro esta sin su presencia, pero manteniendo el espíritu del evento original. A pesar de su ausencia, el concierto reunió a grandes amigos y colegas como Natalia Jiménez, Nelson Velásquez, Álex Campos, Luis Alfonso y Andy Rivera, quienes interpretaron sus éxitos más emblemáticos

La jornada fue una muestra de que el proyecto trasciende al escenario y sigue conectando con los seguidores que han hecho de estas canciones parte de su historia. Uno de los momentos que más tocó las fibras de los asistentes fue cuando se mostró al artista por medio de la inteligencia artificial interpretando sus mayores éxitos, para muchos fue una forma bastante positiva para usar esta herramienta.

Algunos de los comentarios al respecto del homenaje son: “En ese momento me quebré horrible pero cuando canto perro enamorado no pude, muy fuerte”, “Lloro por los músicos que fuerte ellos tener que tocar sabiendo que su cantante no esta”, “Brutal!! De algo tenía que servir esa IA”.

La relación de Yeison Jiménez con su familia

En TikTok han vuelto a rondar clips de la entrevista de Yeison Jiménez con Juan Pablo Raba en su podcast ‘Los Hombres Sí Lloran’, en uno de ellos se refirió el actor le preguntó sobre cómo era su relación con sus padres, a lo que él contestó:

Yo tuve que alejarme mucho de mi familia, porque mi familia, discutimos todo el tiempo, no había paz, todo era una pelea, nosotros nunca pasábamos un 31 juntos, un 24 juntos, un cumpleaños, eso no existía”. Para después contar que en estas fechas cada quien se iba por su lado, y que él la pasaba con su mujer de aquel momento, de manera sencilla cenaban y tomaban un botella de aguardiente y al otro a trabajar en Abastos.

Después indicó que él fue quien empezó a realizar las celebraciones, que al principio eran complicadas, pero que poco a poco se fueron adaptando. Además que ayudó a cada uno de sus familiares, con el fin de que llevaran una buen estilo de vida.