Caterin Escobar, de ‘MasterChef’, habló del millonario regalo de cumpleaños para Yepes, ¿el dinero no es problema?

‘MasterChef Celebrity’ es uno de los realities más famosos del Canal RCN, pues para muchos televidentes termina siendo un aire frente a otro tipo de formatos, pues la cocina termina siendo la protagonista y semana tras semana son nuevos los retos a nivel culinario, con el fin de encontrar el mejor cocinero de la temporada, el cual debe convencer al equipo de jurados Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch.

Durante la más reciente temporada del ‘reality’, quien se llevó el premio de los 200 millones de pesos fue Violeta Bergonzi, convirtiéndose en la mejor cocinera. Sin embargo, a lo largo de los diferentes capítulos del programa de cocina la tensión y el amor estuvieron presentes, pues muestra clara de ello, es la relación que surgió entre Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes.

Si bien, en algunos de los retos lograron destacarse por su nivel culinario, lo cierto es que la conexión entre ellos terminó siendo más que evidente y, al parecer, antes de que finalizaran las grabaciones del programa, iniciaron una relación, la cual lleva ya varios meses. A pesar de los diferentes compromisos con los que cuentan, lo cierto es que la pareja busca compartir el mayor tiempo posible y hace varios días Yepes estuvo de cumpleaños, donde las muestras de amor y cariño por parte de Escobar fueron evidentes, tanto así que dio a conocer por medio de sus redes sociales que el regalo para Yepes se trató de su viaje a Tailandia, país en el que disfrutaron por más de una semana.

“Se nos acabó el paseo; espero te haya gustado tu regalo, amor“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Caterin Escobar, añadiendo una foto junto a Mario Yepes, demostrando así lo enamorados que están.

Caterin Escobar. tomada de las redes sociales de Caterin Escobar.

¿Quién es la exesposa de Mario Alberto Yepes, de ‘MasterChef Celebrity’?

Mario Alberto Yepes estuvo casado por más de 20 años con Carolina Villegas, una comunicadora social con quien consolidó una de las relaciones más estables del ambiente deportivo colombiano, construyendo así una familia junto a sus tres hijos. La pareja se separó en 2023, tras un proceso que se manejó con total discreción y sin polémicas mediáticas. No obstante, ambos han demostrado mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijos, lo que quedó en evidencia con su reciente reunión.