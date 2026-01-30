“Como el loco pirulo”: Alberto Linero arremetió contra Petro por sus polémicas teorías sobre Jesucristo y María Magdalena

Alberto Linero, con el paso de los años, se ha convertido en una reconocida figura en Colombia, contando con una amplia acogida entre los televidentes, pues durante varios años ejerció como sacerdote. Sin embargo, tomó la decisión de renunciar a este rol, ya que encontró el amor y decidió no solo vivir un noviazgo, sino también casarse y emprender un nuevo camino junto a su pareja, María Alcira.

Si bien, Linero decidió seguir adelante con su rol en la televisión colombiana, siendo parte de Caracol Televisión y la emisora ‘Blu Radio’, lo cierto es que recientemente no dudó en referirse a las más recientes declaraciones de Gustavo Petro que generaron polémica. En medio de un discurso de alrededor de tres horas, Petro dijo que está convencido de que “Jesús hizo el amor” y que fue con María Magdalena, todo para asegurar que el hombre sin amor no vive.

“Cuando volvieron a Cristo poder y Rey, y nunca lo fue. Fue hombre de luz, de verdad y revolucionario, por eso lo mataron. Y su mensaje por eso está hoy, porque tenía razón. Yo creo que Jesús hizo el amor, sí, a lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podría existir”, dijo el presidente.

Ante el hecho, Alberto no guardó silencio y en medio de su aparición en la emisora ‘Blu Radio’ indicó: “Uno puede decir lo que a uno se le dé la gana, claro, pero inventarse un relato (...) No hay ningún documento histórico antiguo; si está citando a Dan Brown, se trata de que uno no puede inventar cosas. A mí me parece de una impresión bárbara; yo particularmente mis declaraciones siempre están siendo absolutamente precisas; no hay ningún documento antiguo.

Yo creo que particularmente cada uno tiene derecho a creer lo que quiera, pero también lo que otros creen (...) Si ese es el debate, es académico; hay pruebas extrabíblicas e históricas, claro que sí las hay; para ti no son suficientemente contundentes. Yo creo que la imprecisión, a mí que me molesta, voy a ser sincero, que se hable de esos temas sagrados como si estuviéramos tomando frías en una esquina y como si fuéramos el loco Pirulo diciendo lo que sea, eso es lo que a mí, Alberto Linero, me molesta. A mí no me molesta el tema de fe, porque mi fe está por encima de todas esas cosas. Tú te imaginas, yo hablando de cualquier cosa, no, como el loco pirulo, una fría que voy para esa", fueron las declaraciones expuestas por parte de Alberto Linero.