Caterin Escobar, de ‘MasterChef’, celebra el cumpleaños de Mario Yepes en paradisíaco destino, “seguimos celebrando”

‘MasterChef Celebrity’ es uno de los programas de entretenimiento más conocidos en Colombia, pues durante más de diez años ha estado presente en la pantalla chica, contando así con una amplia acogida entre los televidentes. Durante las más recientes temporadas del Canal RCN han sido varios los famosos que han dado de que hablar por sus polémicas declaraciones, pero también por los amoríos que han surgido durante la producción.

Uno de los que en principio generó dudas por la veracidad de su unión, tuvo como protagonistas a Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes, quienes se conocieron durante las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity’, sin embargo, antes de que el programa saliera en vivo a través de las pantallas los rumores por una posible relación se tomó las redes sociales tanto así que salieron a la luz algunas fotos juntos en las que el amor entre ellos era evidente, pero aquel momento prefirieron negar su unión.

Meses más tarde y en medio de las grabaciones, la conexión entre ellos terminó siendo evidente, así como también a través de sus redes sociales, donde Yepes incluso se dejó ver compartiendo con los hijos de Escobar, dejando claro que su relación va mejor que nunca.

El pasado 13 de enero Yepes celebró un año más de vida, alcanzando los 50 años de edad, donde se dejó ver compartiendo junto a sus hijos para posteriormente celebrar por todo lo alto junto a Escobar, pues en medio del amor que se tienen, la pareja desde hace varios días se encuentra en Tailandia disfrutando de la cultura y pasando tiempo juntos: “Seguimos celebrando”, fueron las declaraciones que añadió Mario Alberto Yepes a una foto junto a Caterin Escobar, misma que fue compartida por la famosa actriz en sus redes sociales.

Mario Alberto Yepes tomada de las redes sociales de Mario Alberto Yepes

¿Quién es el exesposo de Caterin Escobar, de ‘MasterChef Celebrity’?

La expareja de la actriz Caterin Escobar es el también actor Tommy Vásquez. Caterin Escobar y Tommy Vásquez estuvieron casados y tienen un hijo en común llamado Matías Vásquez Escobar, quien nació en el 2010.

Su relación duró varios años, pero anunciaron su divorcio en enero de 2021, aunque ya llevaban un tiempo separados desde principios de 2020. A pesar de la separación, ambos han mantenido una buena relación por el bienestar de su hijo, mostrando un ejemplo de madurez y respeto como expareja.