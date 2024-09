Jorge Rausch lloró en ‘MasterChef Celebrity’ por culpa de Paola Rey

Durante el capítulo 77 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ las expectativas estuvieron a flor de piel, pues nuevamente una caja misteriosa les esperaba en cada una de las estaciones y con ella se definiría quién sería el primer participante en llegar al top de la cocina más importante del mundo.

Debajo de la caja misteriosa había arroz para la preparación, que podía ser el mundo de lo salado o dulce, los participantes tuvieron 60 minutos y solo tres minutos en la despensa para elaborar sus recetas.

El arroz debía brillar y la tensión se apoderó de cada una de las estaciones, y al finalizar el tiempo cada uno de los participantes fueron pasando uno a uno al atril a ser evaluados por los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch.

Jacko brilló en el atril

Uno de los primeros en llegar fue Jacques Toukhmanian y lo hizo con una receta a la que llamó “sana helwa ya gamil” que no es más que feliz cumpleaños en árabe, el cual era un arroz con pollo, carne, almendras y topeado con ajonjolí. Al terminar Jorge Rausch quien fue el primero en probar le dio a Jacko su primer cachete y el vigesimoprimero de la temporada.

Jorge Rausch le da cachete a Jacko en 'MasterChef Colombia' Foto: captura de YouTube

Paola Rey y su receta

Luego fue el turno de Paola Rey quien llegó con un plato llamado “ganas” el cual era un arroz caldoso con base de mar, conchas de langostino, curry, jengibre, leche de coco, cilantro y por encima polvo de algas.

Adria Marina resaltó la complejidad de la preparación y la manera en la que la actriz lo hizo a su estilo. Seguidamente fue el turno del chef Jorge Rausch quien sorprendió a todos al contar una anécdota tras los primeros bocados.

“Eso me trae a la memoria un plato de uno que era de mis restaurantes favoritos y mi plato favorito en el mundo y al que iba en todos mis cumpleaños. Y ese era el plato que yo pedía, sabe a esto. Delicioso, o sea, me erizó la piel porque me hizo recordar de algo muy lindo ¡Bien jugao!”, dijo Jorge Rausch mientras le dio el vigésimo segundo cachete de la competencia y se unieron en un abrazo.

Paola Rey recibe cachete de Jorge Rausch en 'MasterChef Colombia' Foto: captura de YouTube

Por su parte, Nicolás de Zubiría destacó el nivel técnico de Paola Rey en su preparación pues pese a lo sencillo que se veía tenía un alto nivel de complejidad con muchas preparaciones.

Martina ‘La Peligrosa’ entró al top 10 de ‘MasterChef’

Cuando fue el turno de Martina ‘La Peligrosa’ llegó con un plato que no trabajó de la manera tradicional, sino que elaboró churros a partir del arroz. La participante llamó al plato “Los chefs y Claudia” el cual tenía una salsa inglesa con leche de arroz que hizo desde cero dejando con la boca abierta a todos y una salsa de dulce de leche con coco además que los churros eran 100% arroz.

“Me parece espectacular tu plato, no le tengo ni un pero ¡Increíble!” dijo Nicolás de Zubiría mientras que Adria Marina la felicitó por la manera y el estilo de cocina para llevarlo a un plato como ese. Por su parte Jorge Rausch agregó que “para hacer esto hay que tener muy buen manejo de la técnica, y con ese buen manejo de la técnica llegar a la creatividad, llegar a eso es bien difícil”.

Martina 'La Peligrosa' recibe cachete de Jorge Rausch en 'MasterChef Colombia' Foto: captura de YouTube

Jorge Rausch rompió la ausencia de los cachetes

Es de recordar que en ediciones anteriores la presentadora Claudia Bahamón abogó para que el chef diera uno de sus acostumbrados cachetes, pero este se retiró a su lugar. Y más tarde los chefs se retiraron a la sala de deliberación, pero justo antes que esto ocurriera llegó el reclamo de Claudia Bahamón a Jorge Rausch.

“Como manager oficial de mis cocineros en esta cocina, debo decir y hacer un reclamo, y es que Jorge, que antes era un vendido con los cachetes, ahora está muy líchigo con ellos. señor, por favor, con sus compañeros a deliberar ¡Estás muy tacaño!”, le increpó Claudia Bahamón a lo que Jorge Rausch le respondió “lo voy a pensar”.

El último cachete que Jorge Rausch había dado fue durante el capítulo 63 el cual fue para Caterine Ibarguen por un encocado en el reto de “menú en el aire”. Pero tras lo sucedido en el capítulo 77 a la fecha ha dado solo 23 cachetes en lo que va de temporada.

Los cachetes de Jorge Rausch en ‘MasterChef Colombia’

Los dos primeros cachetes fueron para la actriz Paola Rey con Brian Moreno en un reto en pareja en el capítulo 8. A la medallista Caterine Ibargüen le tocó el tercero en el capítulo 13.

El cuarto cachete fue para Paola Rey nuevamente en el capítulo 19 del reto de eliminación, luego el quinto para Carolina Cuervo en el capítulo 20, el sexto para Ilenia Antonini en el capítulo 22 por unos profiteroles y el séptimo de Franko Bonilla en el capítulo 25 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’. A ellos se sumó el octavo cachete a Ilenia Antonini en el capítulo 29 por un tiramisú.

El noveno también fue para Ilenia Antonini en el capítulo 32 con un trabajo en equipos con Vicky Berrío, Alejandro Estrada, y Marcela Gallego. En la edición 35 que fue un reto de huevos inspirados en las madres de los participantes llegó el décimo tercer cachete que fue para Roberto Cano con una changua.

Durante el capítulo 38 llegó el décimo cuarto cachete que le tocó a Alejandro Estrada y el décimo quinto para la actriz Nina Caicedo por un mole en un reto mexicano. El décimo sexto fue para Marcela Gallego por unos carbones comestibles en el capítulo 44.

Entre tanto el décimo séptimo fue para Juan Pablo Llano en el capítulo 49 y el décimo octavo para Ilenia Antonini en esa misma edición. Se suma el décimo noveno a Franko Bonilla en el reto de eliminación en el capítulo 54 por un atún con ajonjolí. El vigésimo fue para Caterine Ibargüen en el capítulo 63 por un encocado en el reto de “menú en el aire”.