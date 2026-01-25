Sacerdote divide opiniones al interpretar canción de Yeison Jiménez en pleno evento

El pasado sábado 10 de enero, sobre las horas de la tarde, se conoció el fallecimiento del cantante Yeison Jiménez, quien perdió la vida a sus 34 años de edad, esto luego de que la avioneta en la que viajaba junto a otros cinco ocupantes presentara problemas y ocasionara que se incendiara en cuestión de minutos. Tal noticia ha conmocionado al país y ha dejado un profundo dolor en su familia, que a la fecha sigue asimilando el dolor por su repentina partida.

Le puede gustar: Así quedaron las lujosas joyas de Yeison Jiménez tras el fatídico accidente

Desde aquel 10 de enero han sido varios los homenajes y muestras de cariño para el artista de música popular, dejando ver el impacto que tuvo en el país no solo con cada uno de sus éxitos, sino también con su carisma y sencillez en cada una de sus apariciones.

Uno de los videos que se ha viralizado en los últimos días ha tenido como protagonista a un famoso sacerdote, conocido por sus diferentes apariciones en la televisión colombiana, específicamente en el canal RCN. Tratándose del sacerdote Walter de Jesús Zapata, pues en medio de la que sería una misa y buscando honrar la memoria de Jiménez, el cura terminó interpretando ‘Por qué la envidia’, demostrando así su talento para el canto.

Ante este inesperado momento, varios de los presentes no dudaron en grabar para así compartir lo ocurrido en redes sociales, que ha generado opiniones divididas, pues, por un lado, hay quienes resaltan el homenaje por parte del sacerdote, ya que todo indicaría que habrían compartido en otros espacios. Mientras que otros sostienen que se trata de un simple show, donde se desdibuja su rol como cura.

¿Quién es la hermana de Yeison Jiménez?

La hermana de Yeison Jiménez es Lina Jiménez, quien alcanza los más de 78 mil seguidores a través de su cuenta de Instagram. Aunque se desconoce a qué estaría dedicada a través de esta plataforma, añadió ‘Eventos sírvalo, pues’, negocio que sería de propiedad de su hermano, Yeison Jiménez, y del que ella formaría parte también, teniendo en cuenta las 9 empresas con las que cuenta actualmente el manzanareño.

En medio de las diversas publicaciones de Lina, se deja ver disfrutando de diversos viajes en familia, así como también los proyectos que adelantaría desde su faceta como empresaria y, por ende, su gusto por los caballos, música popular, por mantenerse bella en cada momento y sin dejar de lado al “amor de su vida”, su hijo, Julián.