Yeison Jiménez mostró cómo logró cambiarla la vida a su familia fuera de Colombia y les expresó todo su cariño

Yeison Jiménez es uno de los intérpretes de música popular con mayor reconocimiento no solo a nivel nacional, sino también internacional, lo que ha traído consigo que haga sold out en varias de sus presentaciones. Sin embargo, el camino del manzanareño no ha sido fácil, pues sus inicios se dieron trabajando en Corabastos, pero siempre tuvo confianza en su talento y en sus sueños. A la fecha no solo ha logrado explorar su rol como cantante sino también como empresario, siendo así un apoyo para sus seres queridos, tanto así que hace pocos días Jiménez mostró cómo le cambió la vida a su familia fuera de Colombia.

¿Quién es el padre de Yeison Jiménez?

El papá de Yeison Jiménez es Orlando Jiménez, el hombre ha tenido varias apariciones en las redes sociales del artista, demostrando así que es parte primordial de su vida. El hombre estaría sobre sus más de 60 años de edad y aunque no residiría en Bogotá, lo cierto es que en sus tiempos libres, Yeison busca compartir con él y con el resto de su familia, teniendo en cuenta que sus padres se separaron hace ya varios años.

¿Yeison Jiménez tiene un nuevo hermano?

Luego del nacimiento de su hijo, Santiago, Yeison terminó confirmando que también había nacido otro bebé en la familia, con pocas semanas de diferencia a su pequeño, tratándose de otro hijo de su padre. Pues, actualmente su progenitor cuenta con otra pareja y junto a ella conformó una familia, en medio de risas, el artista reiteró que su padre había tenido un nuevo heredero.

Yeison Jiménez ayuda a su familia en Estados Unidos

Hace pocos días, Yeison sorprendió a sus seguidores, luego de compartir una imagen en la que se encargó de evidenciar a algunos de sus familiares, entre ellos su padre, Orlando y quienes serían otro de sus familiares en medio de una videollamada que todo indicaría que le dejó grandes y positivas noticias, pues el cantante agregó: “poder cambiarle la vida a mi familia, para eso fue que Dios me trajo al mundo. Felicitaciones welcome to the Estados Unidos”.

Aunque no mencionó el hecho, todo indicaría que sus seres queridos habrían obtenido la visa americana y ahora podrán viajar al país cuando lo deseen.