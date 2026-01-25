“Valoren cada segundo que la vida les regala”: Bad Bunny le rindió homenaje a Yeison Jiménez

Bad Bunny en concierto en Medellín, 24 de enero de 2026- (Foto: Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia)

Segunda noche de concierto de Bad Bunny en Medellín - Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia

La segunda noche de conciertos de Bad Bunny en Medellín, de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, estuvo llena de emociones, mensajes y de un momento que sorprendió a los asistentes y fue el emotivo homenaje que le rindió al fallecido artista de música popular Yeison Jiménez.

El tributo rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del show, al conectar de manera inesperada dos universos musicales distintos pero profundamente populares.

0 of 13 Segunda noche de concierto de Bad Bunny en Medellín - Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia Bad Bunny en concierto en Medellín, 24 de enero de 2026- (Foto: Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia) (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia) Segunda noche de concierto de Bad Bunny en Medellín - Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia Bad Bunny en concierto en Medellín, 24 de enero de 2026- (Foto: Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia) (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia) Segunda noche de concierto de Bad Bunny en Medellín - Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia Bad Bunny en concierto en Medellín, 24 de enero de 2026- (Foto: Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia) (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia) Segunda noche de concierto de Bad Bunny en Medellín - Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia Bad Bunny en concierto en Medellín, 24 de enero de 2026- (Foto: Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia) (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia) Segunda noche de concierto de Bad Bunny en Medellín - Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia Bad Bunny en concierto en Medellín, 24 de enero de 2026- (Foto: Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia) (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia) Segunda noche de concierto de Bad Bunny en Medellín - Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia Bad Bunny en concierto en Medellín, 24 de enero de 2026- (Foto: Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia) (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia) Segunda noche de concierto de Bad Bunny en Medellín - Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia Bad Bunny en concierto en Medellín, 24 de enero de 2026- (Foto: Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia) (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia) Segunda noche de concierto de Bad Bunny en Medellín - Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia Bad Bunny en concierto en Medellín, 24 de enero de 2026- (Foto: Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia) (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia) Segunda noche de concierto de Bad Bunny en Medellín - Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia Bad Bunny en concierto en Medellín, 24 de enero de 2026- (Foto: Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia) (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia) Segunda noche de concierto de Bad Bunny en Medellín - Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia Bad Bunny en concierto en Medellín, 24 de enero de 2026- (Foto: Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia) (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia) Segunda noche de concierto de Bad Bunny en Medellín - Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia Bad Bunny en concierto en Medellín, 24 de enero de 2026- (Foto: Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia) (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia) Segunda noche de concierto de Bad Bunny en Medellín - Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia Bad Bunny en concierto en Medellín, 24 de enero de 2026- (Foto: Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia) (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia) Segunda noche de concierto de Bad Bunny en Medellín - Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia Bad Bunny en concierto en Medellín, 24 de enero de 2026- (Foto: Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia) (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia)

También le puede interesar: Bad Bunny sorprendió con canción de Diomedes Díaz en su primer concierto en Medellín

La banda del artista puertorriqueño sorprendió al interpretar de forma instrumental “El Aventurero”, uno de los mayores éxitos de Yeison Jiménez, incorporando en el arreglo los acordes del cuatro puertorriqueño. El uso de este instrumento típico le dio un aire caribeño a la canción, llevando la música popular colombiana a un nuevo sonido y convirtiendo el homenaje en un gesto simbólico que cumplió con el objetivo del cantante de unir a Colombia y Puerto Rico.

Fanáticos de Bad Bunny llegaron de diferentes países

El Atanasio Girardot durante la segunda noche tuvo un lleno total, con presencia de fanáticos que llegaron de diferentes partes Colombia y otros países, como el caso de cuatro amigos, tres mexicanos y una colombiana, que decidieron viajar a Medellín para disfrutar del espectáculo del principal artista de reguetón en la actualidad.

Natali, Arlet y Óscar habían comprado entradas para uno de los shows de Bad Bunny en México, pero decidieron viajar a Colombia para poder verlo. “Me encanta Medellín, es la segunda vez que vengo y tenía cuatro boletos para el concierto en Ciudad de México, pero preferí mejor venderlos y venir aquí”.

Para Óscar considera que Medellín es una excelente plaza para este tipo de espectáculos. “La gente, el clima, todo es súper bonito aquí en Medellín. Súper recomendado. En México ya es muy diferente, aquí las mujeres se pueden vestir como quieran, es seguro y tranquilo para ellas”.

Arlet, que visitó por primera vez a Medellín, dijo “estoy muy feliz de estar acá. Me encantó y volvería a venir. El hospedaje lo teníamos reservado, no nos cancelaron, todo súper bien”.

El invitado sorpresa

El invitado sorpresa dejó uno de esos momentos que pasan directo a la historia del reguetón. Arcángel apareció como el invitado sorpresa de la noche, desatando la euforia del público que no esperaba ver a “La Maravilla” sobre el escenario.

Ambos artistas interpretaron dos de sus temas en colaboración y luego Bad Bunny le dejó el escenario a Arcángel para interpretar varios de sus éxitos más icónicos. Temas como “Me acostumbré”, “Tú no vive así” y “La Jumpa” retumbaron en el estadio, coreados de principio a fin por miles de asistentes que celebraron la química y la historia compartida entre los dos exponentes del género urbano.

Lejos de ser una aparición fugaz, Arcángel se quedó en el escenario para ofrecer un segmento propio de concierto, llevando la energía del Atanasio a otro nivel. Canciones como “Aparentemente” encendieron aún más al público y convirtieron la noche en una auténtica fiesta, reafirmando por qué Medellín sigue siendo una de las plazas más importantes para el reguetón a nivel mundial.

Mensaje de Bad Bunny en Medellín

Durante el show Benito agradeció en varias oportunidades por el amor de sus fanáticos y aprovechó para enviarles mensajes. “Gracias por esa energía tan bonita, por cantar, por bailar con nosotros”, dijo en la primer parte de su mensaje.

“No olviden, valoren cada segundo que la vida les regala, no desperdicien el tiempo en comentarios de gente que ni te conocen. No desperdicien energía guardando rencor por cosas del pasado, del pasado se aprende, pero no se puede cambiar. Nadie sabe lo que va a pasar mañana, pero lo que sí podemos hacer es aprovechar cada segundo que Dios y la vida nos regala”, agregó.

“Como dice la canción, mientras uno esté vivo, uno debe amar lo más que pueda. Ama sin miedo Medellín, ámate a ti mismo. Valora a los que te quieren. Tiren todos los videos y las fotos que quieran, pero no se olviden de los más importantes, que son los que quedan en la memoria y en el corazón”, dijo.

La frase

“Nadie sabe lo que va a pasar mañana, pero lo que sí podemos hacer es aprovechar cada segundo que Dios y la vida nos regala”, Bad Bunny.