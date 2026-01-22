Madre de Yeison Jiménez pidió que no dejaran morir el legado de su hijo, en su tierra natal

ATENCIÓN EDITORES ACTUALIZA INFORMACIÓN AME4347. BOGOTÁ (COLOMBIA), 11/01/2026.- Una seguidora del cantante colombiano Yeison Jiménez enciende velas durante un homenaje este domingo, en el estadio El Campín en Bogotá (Colombia). Miles de personas se congregaron a las afueras del estadio El Campín para rendir homenaje al cantante colombiano Yeison Jiménez, fallecido el sábado en un accidente aéreo junto con otras cinco personas, en un acto espontáneo que terminó convertido en una celebración colectiva de su vida y su música. EFE/ Carlos Ortega

Han pasado ya varios días desde que los fans de Yeison Jiménez y el país entero le dijeron adiós al artista popular, el homenaje más reciente se dio en Manzanares, Caldas, contando varios eventos impulsados por la Alcaldía del municipio. Al igual que en el evento realizado en el Movistar Arena de Bogotá días antes, estuvo presente Luz Mery Galeano, madre del artista, junto a Sonia Restrepo y sus hijos.ç

Exactamente en Manzanares, la madre del artista conmovió con el discurso que dio tras la dolorosa tragedia: “Así lo quiso Dios… irse al cielo con su equipo de trabajo, quizás con los que mejor se sintió en la tierra. Él le prometió a Dios que a sus 35 años iría a servirle a Él, que cantaría para Él, pero pues Dios prefirió llevarlo a la gloria de Dios para cantar con Él allá”, comentó.

La mujer también expresó su solidaridad por el resto de familias, que eran del equipo de Yeison y que iban en esa avioneta, pero el mensaje más poderoso para sus seguidores, vino cuando pidió que no olvidaran a su hijo:

“Señor alcalde, muchas gracias, y a todos los alcaldes que se unieron con nosotros, muchísimas gracias. Y les pido, de todo corazón, que no vayan a dejar morir el legado de mi hijo. Que, por favor, lo tengan siempre presente como ese niño que luchó por sus sueños, los cumplió y que fue el aventurero más grande que tuvo este municipio”, señaló.

De lo que se conoce sobre la vida de la señora Luz Mery Galeano, es que durante varios años sostuvo una unión con Orlando Jiménez, conformando así una familia y radicándose en Bogotá; aunque se desconoce el motivo de su separación, tendrían una buena relación. En pasadas entrevistas, el artista confesó que tuvo alrededor de 6 padrastros, motivo por el cual tuvo que vivir en diferentes lugares y compartir con otras personas.

¿Quién es el papá de Yeison Jiménez?

El papá de Yeison Jiménez es Orlando Jiménez Aristizábal, quien estaría sobre sus 64 años de edad. De acuerdo con pasadas declaraciones del artista de música popular, su progenitor vive en una finca junto a su pareja, con quien tuvo un bebé. Aunque se desconoce cuántos hermanos tiene el artista, lo cierto es que serían aproximadamente 6, pero el cantante solo habría crecido con Lina, siendo, al parecer, los únicos de la unión con su mamá.

En vida, Yeison y su hermana no dudaban en visitar a su padre, y las veces que el cantante se refería a él, confesaba que básicamente mantenía a todos los hijos del hombre. Al señor Orlando también se le pudo ver presente en las importantes despedidas.



