Mary Méndez, de ‘La Red’, mostró la lujosa fiesta de cumpleaños para su padre en sus 90 años, ¿así factura en Caracol?

Mary Méndez cuenta con una amplia trayectoria en el país, pues desde hace varios años forma parte de ‘La Red’, Caracol, programa de entretenimiento de Caracol Televisión. Actividad que entrelaza con su rol como empresaria con ‘Fit Cook: by Mary Méndez’, contaba con productos saludables, entre los que se destacan stevia, panes, gaseosas, cocadas y demás alimentos.

A pesar de su rol en la televisión colombiana, la presentadora no suele compartir mayores detalles de su vida, pues en pasadas apariciones ha dejado claro que prefiere priorizar sus experiencias fuera de las redes sociales. Sin embargo, en medio de una ocasión especial como lo es el cumpleaños de su padre, no dudó en compartir su emoción y varios detalles de esta celebración.

Desde hace varios años, Méndez se encuentra radicada en Bogotá debido a la serie de proyectos con los que cuenta, pero constantemente viaja a su natal Santa Marta con el fin de pasar tiempo de calidad con su familia y durante el último fin de semana del mes de enero, viajó para festejar los 90 años de su padre, en medio de una fiesta sorpresa:

“Mi papá cumple 90 años y hay una fiesta sorpresa para él, no tiene ni idea de lo que está pasando, pero vean, les voy a mostrar el espectáculo (...) Apenas están en pleno montaje, pero miren qué cosa más bella. Mírenme la belleza de las mesas, ustedes no saben, nos ha tocado inventarle que aquí hay un matrimonio; nos ha tocado todo el día diciéndole que hay un matrimonio para que no se las pille, allá lo tenemos escondido”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Mary Méndez, de ‘La Red’.

¿Quién es la hermana de Mary Méndez, presentadora de Caracol?

Annie Méndez, además de ser la hermana gemela de Mary Méndez, es una de las fundadoras de la empresa de la presentadora de ‘La Red’, conocida como ‘Fit Cook, by: Mary Méndez’, enfocada en productos saludables, entre panes, mogollas, stevia, granola, entre otros.

Sin embargo, este no es el único rol que cumple la hermana de la presentadora de Caracol, pues aunque su prioridad es su familia, también ha buscado darse a conocer por medio de las redes sociales. Si bien su cuenta de TikTok ahora es privada, sobrepasa los más de 635 mil seguidores, mientras que en Instagram alcanzó los 800 mil seguidores.