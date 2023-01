“Les presento al mío”: Mary Méndez mostró al hombre de su vida y los halagos no faltaron en redes sociales

Mary Méndez dice que la felicidad no puede venir a ti, sino venir de ti Foto: Instagram @marymendez55

Mary Méndez es una reconocida presentadora y empresaria, a quien desde hace algunos años se le ha visto siendo parte del programa de entretenimiento ‘La Red’. Sin dejar de lado, que desde hace un tiempo viene trabajando en su línea saludable de panes, granolas, cocadas, entre otros alimentos saludables. Con esta ha estado más emocionada que nunca pues, ya hace parte de varios famosos almacenes.

La samaria suele ser muy activa en sus redes sociales en donde comparte varios momentos de su rutina diaria sin dejar de lado, uno que otro detalle de su vida privada. Mary llamó la atención recientemente con algunas fotografías y en especial, por el mensaje dedicado. Se trata de un mensaje para su papá quien está de cumpleaños, pero no fue el único que se ganó elogios pues, también, lo hizo su mamá con una serie de imágenes.

Mary compartió una imagen del hombre junto a su torta de cumpleaños e indicó: “Cuando las mujeres dicen: todos los hombres son iguales, les voy a presentar al mío… ya este modelo no lo fabrican… más fiel que un perro más trabajador que una hormiga, más caballero que cualquier conde”. Seguidamente, resaltó cada una de las cualidades con las que cuenta el hombre, destacando que no ha podido tener mejor papá que él.

Asimismo, indicó que gracias a él es que se debe que sea tan dedicada en cada uno de sus proyectos, pues fue él quien le enseño a planear, analizar y ser perseverante con cada uno de los sueños que se tienen sin importar lo difíciles que puedan llevar a ser cada uno de estos. Cabe resaltar, que el hombre no es su padre de sangre, ya que su verdadero padre falleció cuando ella tenía muy corta edad y los recuerdos que ella tiene no resultan ser muchos.

Por otra parte, las palabras no solo estuvieron dedicadas a su papá sino también a su mamá, en donde sus seguidores no dudaron en resaltar la belleza con la que cuenta su progenitora. Pues, no dudó en resaltar el gran amor que siente por ella y el agradecimiento que tiene con ella por acompañarla en cada uno de los momentos de su vida y buscar enseñarle el mejor camino para su vida.

Asimismo, enfatizó que su mamá se había ganado la lotería con su papá, ya que su amor sigue intacto como la primera vez, en donde el amor, el respeto y los detalles con su esposa son más que evidente día a día. Finalmente, Méndez aprovechó para desearle salud a su padre, esperando que la pueda acompañar muchos años más.