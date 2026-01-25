¿Altafulla en el olvido? Este sería el nuevo novio de Karin García, de ‘La casa de los famosos’

Durante la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’, una de las personalidades que más dio de qué hablar fue Karina García, una creadora de contenido y modelo, quien llamó la atención por su personalidad y su belleza, pues durante el ‘reality’ de RCN encontró el amor en Altafulla, con quien semanas después confirmó su relación, sin embargo, esta llegó a su fin meses más tarde, al parecer, por caminos diferentes, ya que actualmente se encuentran enfocados en cada uno de sus proyectos.

Sin duda, su paso por ‘La casa de los famosos’ trajo consigo una mayor visibilidad tanto para Altafulla como para Karina García, contando con varios contratos y eventos. Por su parte, la también modelo ha dejado claro que sigue creyendo en el amor, buscando una pareja que cumpla con sus expectativas y le dé el lugar que corresponde.

Hace algunas semanas, los rumores por un posible nuevo amor tomaron fuerza, luego de que García hiciera parte de un video del artista del género urbano, Kris R, quien estaría sobre sus 24 años de edad. Aunque se pensó que simplemente se trataba de trabajo, lo cierto es que durante la segunda fecha del concierto de Bad Bunny en Medellín, es decir, el 24 de enero, Karina García se dejó ver acompañada por Kris R en ‘La casita’ durante el concierto de Bad Bunny e incluso en medio de la música la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ le dio un beso al artista, confirmando así que están juntos.

¿Quién es Kris R, novio de Karina García, de ‘La casa de los famosos’?

Kris R es un artista colombiano emergente que se ha posicionado como una de las figuras con mayor proyección dentro de la nueva ola del género urbano. Su propuesta musical destaca por una mezcla de ritmos contagiosos, letras que narran la cotidianidad de los jóvenes y una estética visual moderna que ha logrado conectar rápidamente con las audiencias en plataformas como TikTok y YouTube.

Con colaboraciones estratégicas y un estilo que transita entre el reguetón clásico y sonidos más contemporáneos, Kris R representa el relevo generacional de la música urbana en Colombia, consolidando una base de seguidores que ven en él una propuesta fresca, auténtica y con un sello diferencial en la competitiva industria del entretenimiento.