Canción de Kris R desató debate, senadora pide regular las letras de las canciones

La senadora Karina Espinosa Oliver defendió con firmeza, durante una sesión plenaria, la Ley Letras Decentes, un proyecto legislativo que impulsa junto a la senadora Sonia Bernal Sánchez y que busca establecer mecanismos de protección para niños, niñas, adolescentes y familias frente a contenidos que promueven la violencia, el consumo de drogas, la trata de personas, la pornografía y la cosificación de la mujer.

Durante su intervención, Espinosa citó la canción Bobadita, de los artistas Kris R & Geezydee, como ejemplo de los mensajes que, según ella, circulan sin filtros en plataformas digitales y que pueden influir negativamente en la construcción de valores en las nuevas generaciones. La congresista afirmó que este tipo de producciones “reflejan la Colombia de hoy, una sociedad que debe preguntarse qué valores está transmitiendo a sus hijos”.

La senadora también cuestionó la normalización del acceso de menores a contenidos que considera degradantes, señalando que existe una pasividad social frente a lo que se consume en los hogares:

“¿Esto no será degradación cultural y moral? ¿Esto es libre desarrollo de la personalidad? ¿Aquí no hay pornografía, inducción a la prostitución o violencia psicológica? ¿Hasta cuándo vamos a permitir este tipo de contenidos?”, expresó.

¿Qué propone la Ley Letras Decentes?

Clasificación y advertencia de canciones y videos que contengan mensajes sexuales, violentos o relacionados con drogas.

que contengan mensajes sexuales, violentos o relacionados con drogas. La creación de un sello de advertencia que permita a padres, madres y cuidadores identificar fácilmente los contenidos explícitos en plataformas digitales y medios.

que permita a padres, madres y cuidadores identificar fácilmente los contenidos explícitos en plataformas digitales y medios. El fomento de la autorregulación en la industria musical, productoras audiovisuales, redes sociales y medios de comunicación, bajo orientación del MinTIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

en la industria musical, productoras audiovisuales, redes sociales y medios de comunicación, bajo orientación del MinTIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones. La implementación de campañas educativas y herramientas digitales que fortalezcan el acompañamiento familiar y la formación en valores.

Espinosa Oliver insistió en que el objetivo no es censurar la creación artística, sino proteger a los menores y dignificar la figura de la mujer en los productos culturales.

“Es momento de que padres, educadores y sociedad asuman la responsabilidad de lo que consumimos y permitimos consumir”, afirmó.

El proyecto continuará su curso legislativo mientras el debate público se intensifica entre defensores de la regulación de contenidos y quienes advierten riesgos para la libertad de expresión y la autonomía artística.