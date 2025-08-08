Kris R transforma sus cicatrices en música con su EP ‘Una valija en sentimiento’

Hoy, el fenómeno colombiano y pionero del Trap de Medallo, Kris R, lanza su esperado EP Una Valija En Sentimiento, una obra de 10 canciones profundamente emocional y sin filtros. Una Valija En Sentimiento ya está disponible en todas las plataformas de streaming.

Una Valija En Sentimiento es un retrato crudo de lo que representa una “valija”: un joven moldeado por las calles, por amores que nunca terminan de llegar, y decisiones que muchas veces parecen no ser propias. Con cada canción, Kris R comparte relatos llenos de desamores silenciosos, romances fugaces, cicatrices abiertas y esa pasión que te mantiene vivo, incluso cuando todo lo demás parece perdido.

El primer sencillo del EP es “Muñeca de Urba”, una colaboración explosiva con la sensación puertorriqueña Dei V. Sobre un beat de trap envolvente, ambos artistas intercambian versos inspirados en una figura romántica enigmática. El resultado es una fusión magnética que une lo mejor de la nueva ola urbana de Colombia y Puerto Rico.

La canción de apertura, “INTRO”, marca el tono del EP con sonidos de la ciudad, estática de radio y una llamada tensa con una novia al borde de una ruptura. El ruido se desvanece y da paso a “Otros Planes”, donde Kris R., junto a Almighty y Hades66, súplica por el regreso de un amor perdido. En “Pa’ Que Te Miento”, el R&B y el trap se entrelazan mientras Kris R se confiesa con honestidad. El ambiente se aligera con “Cositas” junto a Blessd, una mezcla cargada de sintetizadores que combina el G-funk con el R&B de los 90, cargado de nostalgia y actitud.

“Amber y Wizkha” muestra a Kris R deseando a una amante con la misma intensidad desenfrenada que caracterizó a la pareja de celebridades a la que hace referencia. “Más Chimba” junto a Ryan Castro cambia el ritmo hacia una vibra inspirada en el dancehall, fusionando energía afrobeat.

“U.V.E.S” revela el lado más vulnerable de Kris R, mezclando una balada de piano y guitarra acústica con texturas sutiles de trap. Aquí se entrega al desamor, mostrando una faceta más alejada de la calle, pero igual de auténtica. “La del Proceso” ofrece una parada breve pero esencial en el viaje. El EP cierra con “Electrolibonbon”, un bonus track que sube los BPM y muestra la habilidad lírica de Kris R sobre un beat pesado e imponente. Es su momento más agresivo del proyecto y una descarga final de adrenalina para cerrar el EP.

Con el lanzamiento de Una Valija En Sentimiento, Kris R. también lleva el proyecto al escenario con una serie de shows especiales en Medellín, Cali y Bogotá. Estas presentaciones darán vida al universo del EP, brindando a los fans una experiencia íntima e intensa. La gira continuará por Estados Unidos, Mexico, Costa Rica y España en el último trimestre del año.