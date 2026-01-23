Así fue el último adiós de Tatiana Gordillo, la biciperiodista de Noticias Caracol: “nos seguiremos viendo”

Noticias Caracol es el noticiero insignia de Caracol Televisión, uno de los medios más influyentes y televisados de Colombia. Desde 1998 viene acompañando a los colombianos en el día y con los sucesos más importantes que rodean no solo al país, sino de forma internacional también. El noticiero cuenta las ediciones mañana, mediodía, noche y el resumen final conocido como “Última Edición”.

Junto al noticiero se han consolidado grandes figuras del periodismo colombiano como Jorge Alfredo Vargas, María Lucía Fernández, Javier Hernández Bonnet, Juan Roberto Vargas, Pilar Schmitt entre otros más. No bastante durante la emisión de la mañana el noticiero otra gran periodista se despidió tras una década haciendo parte del reconocido canal.

Se trata de Tatiana Gordillo, ampliamente reconocida como “la biciperiodista” en el noticiero, dejando un huella al hacer reportajes en su bicicletas, siendo esta una oficina móvil y una herramienta de denuncia social. Su enfoque se centraba en vivir en carne propia las dificultades de los ciudadanos, desde el caos del transporte público hasta el estado de las vías, lo que le permitió ofrecer crónicas con una autenticidad que pocos logran desde un set de grabación.

Hace unos días, la presentadora se ha había ausentado de Noticias Caracol para tomar unas merecidas vacaciones, este tiempo libre lo usó para hacer un viaje a Chile, país que parece ser uno de los favoritos de la presentadora. En sus historias compartió una serie de fotografías disfrutando de los paisajes del país de los Andes.

Sin embargo, con su regreso le dio un adiós definitivo al noticiero en la mañana de este 23 de enero, Gordillo apareció en el set, en la sección de “El Periodista Soy Yo”, dio un discurso de despedida, donde se le veía bastante conmovida:

“Gracias por acompañarnos tanto tiempo a través de la pantalla, por permitirme a mi entrar a sus hogares. Hoy es el último día que los acompañó en Noticias Caracol, y con el casco de la biciperiodista y el corazón en la mano también, quiero agradecerles por ayudarnos tanto”

¿Quién es el esposo de Tatiana Gordillo, de Noticias Caracol?

El esposo de Tatiana Gordillo, es Andrés Pachecho, un realizador audiovisual, que alcanza una experiencia de más de diez años en esta esfera, demostrando su talento para diferentes empresas y medios de comunicación, pues habría sido allí donde se conoció con la periodista de Noticias Caracol.

El matrimonio de la pareja se llevó a cabo en Barichara en el año 2018 y a pesar de que el hombre sería mayor que la presentadora esto no ha sido impedimento para llevar a cabo su amor.