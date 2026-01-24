Mary Méndez, de ‘La Red’, lanzó oferta de empleo; así puede enviar su hoja de vida

Una de las presentadoras más famosas de Caracol televisión es Mary Méndez quien desde hace varios años hace parte del programa de entretenimiento de Caracol televisión ‘La Red’ junto a otras destacadas figuras. Sin embargo, no ha pasado por alto, otra de sus pasiones como lo son el fitness a partir de exigentes rutinas y también una dieta saludable. Y es que tal ha sido su gusto que decidió lanzar su propia línea de productos saludables logrando ser todo un éxito y ahora está ofreciendo empleo para quienes lo necesitan.

Si bien, Méndez ha logrado destacarse en la televisión colombiana, desde hace un tiempo ha puesto todo su empeño en su empresa ‘FitCook By’ Mary Méndez, enfocada en panadería y demás productos que han logrado ser todo un éxito, el cual se ha traducido en un crecimiento indudable en sus trabajadores.

Tanto así que en medio de una de sus más recientes apariciones, Méndez compartió la vacante de empleo que se encuentra disponible en su empresa, tratándose de un vendedor senior para tiendas especializadas. De acuerdo con la información revelada el perfil requerido debe contar con:

* Profesional en áreas administrativas, comerciales o afines.

* Experiencia mínima de 3 años en ventas, preferiblemente en tiendas especializadas o canales similares.

* Habilidades comerciales, negociación y manejo de clientes.

* Orientación a resultados y cumplimiento de metas.

* Excelente presentación personal y comunicación.

En cuanto al salario, este dependerá de la experiencia con la que se cuente, llevándose a cabo de manera presencial y con trabajo de campo. Para quienes estén interesados en enviar su hoja de vida, el correo correspondiente es: gerencia.general@fitcook.co

Mary Méndez tomada de las redes sociales de Mary Méndez

¿Cuál fue la enfermedad que padeció Mary Méndez, de ‘La Red’?

En medio de una entrevista con ‘Mujeres W’, Mary haló de uno de los momentos complejos de su vida, refiriéndose a la anorexia que padeció.

“Viví en South Beach, un mundo muy superficial que te va llevando y no lo estoy culpando, pero tampoco puedo decir que no influyó, porque sí me influyó en ese momento. Yo empecé a bajar considerablemente de peso y ya yo le he dicho en todas parte, para nadie es un secreto, yo llegué a sufrir de anorexia. Me vine para Colombia, yo sabía que estaba muy mal, entonces mi mamá me dijo te vienes ya o te vienes ya.

Me devolví para Barranquilla y desde ese momento tuve un tratamiento, dije, yo tengo que darle la vuelta y eso es tener una vida sana, mentalmente y físicamente. Nada te sirve ir al gimnasio porque estás obsesionado con bajar de peso (…) Yo tendría 31 años afortunadamente, entonces me hice el propósito y resulta que el propósito fue ir al gimnasio y eso me encantó”, agregó Mary Méndez durante el respecto programa.