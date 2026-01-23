Tras su salida de Noticias Caracol, este es el especial emprendimiento de Tatiana Gordillo

Noticias Caracol es hoy por hoy uno de los informativos más vistos de la televisión colombiana, un espacio por el que han pasado talentos como Vanessa de la Torre, Silvia Corzo y Juan Diego Alvira. En ese contexto, Tatiana Gordillo se destacó por su estilo único como ‘la biciperiodista’, realizando reportajes desde las calles de Bogotá montada en su bicicleta y conectando con los televidentes de forma directa y cercana.

En la emisión del 23 de enero de 2026, Gordillo aprovechó su participación para despedirse de la audiencia y compartir uno de los momentos más emotivos de su trayectoria tras más de 10 años en el canal. Durante su intervención, agradeció a colegas, directivos y al público por la bienvenida, el apoyo y el cariño que le brindaron a lo largo de los años.

A través de sus redes sociales, donde ha construido una comunidad activa de seguidores, Tatiana también ha compartido fragmentos menos conocidos de su trabajo en el noticiero y contenido informativo de servicio para los ciudadanos, mostrando que su labor periodística trasciende el estudio de televisión y llega al terreno digital con información útil sobre trámites y acontecimientos cotidianos.

Además de su carrera en medios tradicionales, Gordillo ha sabido aprovechar su visibilidad para acercarse a la audiencia en plataformas digitales, construyendo lo que podría convertirse en una opción alternativa de trabajo periodístico, con contenidos propios y noticiosos en redes sociales que complementan su trayectoria profesional.

En lo personal, Tatiana está casada con Andrés Pacheco, un realizador audiovisual con quien contrajo matrimonio en Barichara, Santander, en 2018. Juntos comparten pasiones como el ciclismo y han construido una vida entre el trabajo en medios y sus proyectos personales.

Con su salida de Noticias Caracol, muchos televidentes esperan ver los nuevos caminos que tomará Gordillo, tanto en televisión como en sus plataformas digitales, mientras continúa conectando con la audiencia desde una mirada cercana, práctica y cotidiana