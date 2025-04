Tatiana Gordillo, de Noticias Caracol, mostró los destrozos que encontró al llegar a su apartamento, “no les cuento”

Noticias Caracol es el informativo más conocido en Colombia, pues actualmente lleva más de 20 años siendo parte de la televisión y por ende, llevándoles a los televidentes los principales hechos que son noticias en el país y en varios rincones del mundo, bajo la reportería y presentación de todo un grupo de periodistas que a la fecha cuenta con un amplio reconocimiento en el país.

Entre ellos se encuentra Tatiana Gordillo, quien desde hace varios años ha hecho parte del informativo como una de las principales reporteras en Bogotá, siendo conocido como ‘La bici periodista’, ya que recorre varias zonas de la capital para exponer algunas de las problemáticas y demás hechos.

Precisamente, su aparición en Noticias Caracol ha traído consigo un reconocimiento a través de las redes sociales, donde a la fecha alcanza más de 100 mil seguidores, encargándose de compartir varios detalles de su vida y uno de los que más llamó la atención en las últimas semanas tuvo que ver precisamente, con los destrozos de una de sus mascotas al llegar a su apartamento.

Tatiana y su esposo hasta el momento han decidido no tener hijos, pero este proyecto estaría entre sus planes como pareja, buscando darle un hogar lleno de amor y atención a sus mascotas que en varias ocasiones han mostrado el cariño que les tienen. Sin embargo, ante sus respectivas obligaciones, durante unas horas deben quedarse solos, situación que, al parecer, lo estresaría y buscarían entretenerse durante este tiempo.

“Ay, Giro, si no te amara tanto, me daría mucha rabia. Y eso que no les cuento lo que salió hoy en su popó y como me tiene varias prendas por ahí”, fueron las declaraciones que añadió la periodista de Noticias Caracol, mostrando que su mascota le había arruinado su cepillo, pero no sé remitió a los otros elementos afectados.

¿Quién es el esposo de Tatiana Gordillo, de Noticias Caracol?

El esposo de Tatiana Gordillo, es Andrés Pachecho, un realizador audiovisual, que alcanza una experiencia de más de diez años en esta esfera, demostrando su talento para diferentes empresas y medios de comunicación, pues habría sido allí donde se conoció con la periodista de Noticias Caracol.

El matrimonio de la pareja se llevó a cabo en Barichara en el año 2018 y a pesar de que el hombre sería mayor que la presentadora esto no ha sido impedimento para llevar a cabo su amor.