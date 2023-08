“Mi amor”: Mary Méndez mostró al hombre de su vida y los halagos no faltaron en redes sociales

Mary Méndez mostró mucho interés por un hombre del Desafío The Box Foto: Instagram @marymendez55

Mary Méndez es una de las presentadoras más reconocidas en la esfera del entretenimiento, pues desde hace más de 20 años ha hecho parte de diversas producciones entre las que se destacan el programa de entretenimiento ‘La Red’ Caracol. Pero, la televisión no ha sido su única pasión, pues además de llevar una vida sana y compartir sus rutinas a través de sus redes sociales ha alcanzado el éxito gracias a su empresa de productos de saludables.

La samaria sin duda, deja ver que es mujer enfocada y persistente en cada uno de los proyectos que se propone. Pero, no es mucho el tiempo que tiene libre para poder compartir con su familia debido a las constantes grabaciones del programa y las obligaciones que tiene con su empresa. Sin embargo, se mostró emocionada al poder viajar a Santa Marta.

Le puede gustar: ¿Con bloqueada incluida? Carolina Soto salió a aclarar si no puede ver ‘ni en pintura’ a Laura Acuña

Mary a través de su cuenta de Instagram en donde cuenta con más de 1.4 millones de seguidores mostró que desde hace pocas horas se encuentra compartiendo con sus padres quienes residen allí. Teniendo en cuenta que desde hace varios años la presentadora decidió radicarse en Bogotá con el fin de cumplir cada uno de sus sueños y por ende, seguir siendo parte de la televisión colombiana.

Y es que en cada viaje que tiene la oportunidad de compartir con sus familiares no duda en dedicarles algunas palabras, demostrando así el amor y la falta que le hace a pesar de la distancia en la que se encuentran diariamente. El primer protagonista fue su papá a quien en repetidas ocasiones ha resaltado que merece toda su admiración debido a cada una de las enseñanzas que le ha dado desde muy corta edad, ya que su padre biológico falleció y son pocos los recuerdos que tiene de él.

La famosa presentadora reiteró: “Mi amor”, acompañando sus palabras de una imagen con su papá en medio de una cena en un restaurante de Santa Marta. Asimismo, su mamá tampoco pasó de largo, pues mientras que recorrían unas calles de esta ciudad, Mary los fotografió agarrados de la mano y agregó: “Ellos son todo lo que está bien”.

También puede leer: “A los 51 luce que mejor que una de 20″: Paula Andrea Betancur deslumbró con su tonificada y escultural figura

La emoción por parte de Méndez no terminó allí, pues aunque tienen sus ‘hijos’ en Bogotá, quienes son tres gatos que se han robado su corazón, Pepe, Gonzo y Calixto, en la casa de sus padres también sienten un gran amor por las mascotas. Dos perritos son los protagonistas a quienes cargó durante un largo trayecto resaltando que ellos también eran sus nenes.

Mary Méndez le declaró su amor a Christian Nodal

En medio de su publicación Méndez no dudó en mostrarle todo su cariño a Nodal e incluso terminó etiquetando al artista: “Te amo”, reiteró la samaria. Sin embargo, sus declaraciones no terminaron allí, pues minutos más tarde se dejó ver en su lujosa camioneta transitando por algunas de las vías de la ciudad, en donde el famoso tema resultó siendo el protagonista y no dudó en entonar esta canción a grito herido.