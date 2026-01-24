¿Una oferta mejor? Presentador de Caracol rompió el silencio y aclaró si abandona el canal

Caracol Televisión es uno de los canales nacionales más importantes en Colombia, pues a diario varios de sus programas se ubican como los más vistos cuando nivel de rating se trata. Sin embargo, en los últimos meses han sido varias las caras quienes han dicho adiós, lo que ha generado sorpresa entre los televidentes y recientemente una de ellas aclaró si se va del canal.

Le puede gustar: “Te seguimos esperando”: Hermana de Yeison Jiménez dedicó dolorosa publicación tras su deceso

Desde hace más de 10 años ‘La Red’ se ha encargado de acompañar los fines de semana de los televidentes, llevándoles los principales hechos que rodean la vida de diferentes figuras del entretenimiento, contando con todo un grupo de presentadores como lo son Mary Méndez, Carlos Vargas, Juan Carlos Giraldo, Carlos Giraldo y Frank Solano.

Si bien, en varias ocasiones han expuesto que son varios los presentadores que hacen parte de este formato, lo cierto es que han trabajado de la mejor manera y la conexión entre ellos termina siendo más que evidente. Sin embargo, durante una entrevista para la emisora ‘La Kalle’, Carlos Giraldo aclaró que no se va de ‘La Red’, Caracol, en medio de los rumores de una posible salida por su pensión, pues aseguró que le falta completar algunas semanas para que esto se dé:

“Sabe que es lo que pasa con la pensión, es que a mí me faltan unas cuantas semanas. Entonces necesito todavía estar trabajando este añito y todavía el otro, ya tengo la edad y me faltan unas semanas, parece en el canal ya lo tienen claro porque esto se habló hace un par de años y muy seguramente están esperando que se cumplan las semanas, pero no hasta el momento no han dicho nada, seguimos los cuatro que quedamos (...) El problema mío es de semanas no de edad, aunque eso sí estoy como un lulo”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Carlos Giraldo, de ‘La Red’, Caracol.

Lo que queda claro es que por este 2026 el equipo de presentadores de ‘La Red’, se mantiene, noticia que genera emoción entre los fieles seguidores del programa.

¿Quién es la hija de Carlos Vargas, de ‘La red’?

A través de ‘La Red’, el presentador habló de su hija, Olga Lucía Giraldo, con la que mantiene una buena relación y también lo que le ha permitido experimentar su faceta como abuelo y bisabuelo. Al respecto, Giraldo afirmó: “Fui papá a los 14 años, pero mi hija fue mamá a los 17. O sea, yo fui abuelo a los 31 años. En un principio no fue sencillo, fue un poco frustrante porque sí pensé que de pronto mi hija iba a esperar un tiempo más … En este momento ellos tres (sus nietos) para mí son lo máximo.” En cuanto a la madre de la mujer no hay mucha información y el presentador tampoco la menciona.

Olga Lucía recuerda varias anécdotas acerca de su adolescencia con su padre, una de ellas en particular es que cuando tenía 15 su novio de aquel momento le termino al verla con su padre porque pensaba que era su novio. Además, de que el presentador y su hija no se parecen mucho físicamente