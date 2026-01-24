Exparticipante del ‘Desafío’ salió a defenderse de su expareja tras acusarla de mentir por violencia física; piden a RCN su salida

‘El Desafío’ es uno de los programas de entretenimiento más conocidos en el país, pues ha estado presente en las noches colombianas durante más de 20 años, contando con difíciles pruebas físicas y mentales a las que deben someterse cada uno de los desafiantes por llevarse el premio de los 1.200 millones de pesos y por ende, convertirse en el mejor ‘superhumano’.

Durante la pasada versión, los amoríos y amistades estuvieron a flor de piel, tanto dentro como fuera del ‘reality’. Uno de ellos tuvo como protagonistas a Renzo y Anamar, quienes iniciaron su relación en el programa de entretenimiento y después se dejaron ver durante varios meses, sin embargo, en medio de los rumores por su ruptura, Anamar rompió el silencio y confesó que fue víctima de violencia física y verbal por parte de Renzo en varias ocasiones, responsabilizándolo de cualquier situación que le ocurriera.

Semanas más tarde se confirmó el embarazo de Anamar y, para aquel momento, Renzo negó las declaraciones de la exparticipante del ‘Desafío’ e incluso su paternidad, que luego fue confirmada por una prueba de ADN. Si bien al hombre se le ha visto compartir con su hijo, lo cierto es que Anamar ha dejado claro que ella es quien responde económicamente por él y son pocas las veces en las que Renzo lo suele visitar.

Ahora, Renzo dejó atrás el ‘Desafío’ para formar parte de ‘La casa de los famosos’ y, en medio de la línea de la vida, sección con la que cuenta el programa, Renzo aseguró que las declaraciones de violencia física por parte de su expareja eran falsas e incluso que estaban pensando en retomar su relación.

Ante el hecho, Anamar no guardó silencio y por medio de sus redes sociales no dudó en salir a defenderse: “A los hombres y mujeres de Colombia que hoy me escuchan, a quienes han seguido esta historia completa o en pedazos, y a quienes han opinado sin conocer todo. Me quedé callada para proteger a mi hijo y no involucrarlo, pero no voy a seguir permitiendo que personas mentirosas dañen mi imagen.

Mi intención no es dañar a nadie ni seguir con este tema. Lo único que he buscado todo este tiempo es estar bien para mi hijo, darle una vida tranquila, sana y llena de amor, y ser para él una mamá fuerte y estable.

Sin embargo, no voy a permitir que se me siga silenciando ni que se construyan mentiras sobre mí. Las acusaciones que él está haciendo en televisión son falsas y solo buscan quedar bien ante la opinión pública, sin importar el daño que causan. Tengo muchas más pruebas de las que en algún momento mostré, y TODO ES VERDADERO. No he hecho NINGUNA DENUNCIA FALSA, y si tengo que presentar nuevas pruebas, lo haré“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Anamar, del ‘Desafío’.

¿Cuáles fueron las palabras de Andrea Serna, del ‘Desafío’ ante la expulsión de Katiuska?

Tras la sorpresiva expulsión de Katisuka, las diferentes sensaciones también estuvieron presentes en los participantes y por supuesto, en Andrea Serna, quien fue la encargada de dar la noticia. Días después de lo ocurrido y ante la serie de preguntas expuestas por parte de varios de los fanáticos del ‘Desafío’, la presentadora se refirió al tema indicando: “Y sobre Katiuska… Qué duro fue ese momento. Veía en ella una competidora valiente, fuerte y muy capaz, como se lo dije anoche una posible ganadora. De esas noticias que debo comunicar, pero que resultan muy dolorosas".

Cabe resaltar que después de lo ocurrido, Katiuska ha revelado pocos detalles al respecto, dejando claro que no desea tener ningún vínculo con esta persona, ya que le arruinó su sueño más grande. Ante este complejo momento, la exparticipante del ‘Desafío’ salió de Colombia pasando unos días en Europa, donde se ha mostrado feliz y tratando de olvidar lo ocurrido.