Renzo del Desafío confesó que por fin tienen una buena relación con Anamar, tras convertirse en padres

El Desafío continúa siendo uno de los realities estrellas del canal Caracol, actualmente se está trasmitiendo su más reciente temporada, la cual por los s últimos días ha tenido varias las sorpresas, en una de las más polémicas tuvo que ver con la expulsión de Katiuska, una de las concursantes más destacadas y quien se perfilaba como ganadora.

A pesar de ello, la competencia sigue buscando encontrar el mejor desafiante de este 2025. Sin embargo, hay personajes de las temporadas anteriores que todavía tienen gran relevancia por sus polémicas tras el concurso. Ese es el caso de Anamar y Renzo, quienes formaron una relación que dese el principio fue un poco tóxica y que escalaría hasta la violencia de parte de ambos.

En el mes de diciembre de 2024, Anamar estuvo en ‘La Red’ de Caracol para hablar de su versión de los hechos, mientras que solo hasta marzo de 2025, Renzo salió a dar su versión de la historia, donde negó haber violentado físicamente a Anamar. El hombre también mencionó el proceso legal que llevaban juntos, pues este escándalo lo hizo perder muchas oportunidades laborales.

Al responder punto por punto de las acusaciones, confirmó que Anamar estaba embarazada, ahora la exparticipante comparte constantemente momentos junto a su pequeño, pero en el mes de agosto, una nueva polémica se presentó. Una vez más, Anamar se fue en contra Renzo, revelando que le había pedido ayuda con el bebé e incluso le habría pagado los pasajes para que viajara a verlos a Medellín:

“¿El mejor papá del mundo? Jajaja en verdad soy una estúpida al querer darle un “papá” a Ethan, mientras él está en Santa Marta, con el bebé recién nacido, yo estoy pasando todo el trabajo sola. Las noches sola, el día sola. Todos los gastos sola. ¿Y para irse a Santa Marta si tiene plata? ¿Para estar en la playa si tiene tiempo? ¿Y para el bebé? Solo vino a Medellín a tomarse fotos con Ethan, a publicarlas para limpiar su nombre, y quedar bien (...)"

Ahora, una vez más, tras casi tres meses de dicha afirmación, apareció Renzo en una entrevista en el after del Desafío comentado que tiene una gran relación con Anamar: “Bien, la relación con Anamar, pues aparte de ser padres, ahora mismo tenemos la dicha de poder ser amigos, y poder tener una unión muy fuerte que es Ethan y nada, pues, mejorando todos los días, la comunicación, ese rol de padres y es un tema que todos los días vamos a aprender de eso (...)”