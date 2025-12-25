“Te amamos, papá”: Carolina Cruz y sus hijos emocionan al hablar del reencuentro con su padre, sufre delicada enfermedad

Carolina Cruz, una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana, volvió a generar reacciones entre sus seguidores tras una publicación cargada de emoción en redes sociales. La vallecaucana, que supera los siete millones de seguidores en Instagram, compartió un momento íntimo que dejó ver el fuerte vínculo que mantiene con su familia, incluso en medio de la distancia y las dificultades.

En la tarde del 24 de diciembre, Cruz publicó una historia en la que mostró un pantallazo de una videollamada entre sus hijos, su sobrina Gabriela y su padre, Iván Cruz Alzate. La imagen estuvo acompañada del mensaje “Te amamos, papá”, junto a varios emojis, lo que rápidamente despertó mensajes de apoyo y cariño por parte de sus seguidores.

El gesto fue complementado con un mensaje escrito por los niños, quienes expresaron: “Te amamos, abuelito. Pronto juntos todos. Los nietos Cruz”, reflejando la cercanía familiar que se mantiene pese a no compartir el mismo espacio físico.

Cabe recordar que los padres de Carolina Cruz se separaron hace varios años. Según ha contado la presentadora, Iván Cruz Alzate y Luz María Osorio se casaron muy jóvenes y compartieron cerca de 20 años de matrimonio. “Tomaron la sana decisión de separarse porque el amor ya no era el mismo, pero el respeto sí”, explicó en su momento.

Actualmente, su padre está casado con Pilar, a quien Carolina ha agradecido públicamente por su apoyo y dedicación, especialmente en esta etapa compleja. La presentadora ha sido abierta al hablar del delicado estado de salud de su papá, quien enfrenta una batalla contra el Alzheimer, aunque siempre ha manejado el tema con prudencia y respeto.

El pasado 13 de junio, durante la celebración del Día del Padre, Cruz le dedicó un mensaje en el que expresó lo difícil que ha sido atravesar esta situación. “Hice todo lo que estuvo a mi alcance para tenerlo lo más cerquita posible, pero sabe que estamos pendientes de él todo el tiempo”, escribió entonces.

Meses después, en julio de 2024, la presentadora habló nuevamente del tema en una entrevista para Bravíssimo, donde reveló que su padre cuenta con acompañamiento permanente por parte de su esposa y la atención constante de sus hijos. Además, aseguró que mantiene contacto frecuente con él a través de videollamadas, en las que le presenta a sus nietos para que sigan presentes en su día a día.