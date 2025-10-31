Shakira vuelve en concierto a Colombia y aprovecha para lanzar su marca de productos para el cabello

Shakira regresa a Colombia para reencontrarse una vez más con sus fans y aprovecha para lanzar su marca de cuidado capilar ISIMA, una propuesta que une ciencia, innovación y raíces latinas.

Después de tener un exitoso debut en Estados Unidos y México, ISIMA llega a Colombia en alianza exclusiva con Falabella.

También le puede interesar: Al ritmo de ‘Antología’: Hombre le pidió matrimonio a su novio en concierto de Shakira en Cali

¿Cuál es la marca de productos para el cabello de Shakira?

“Estoy muy emocionada de regresar a Sudamérica, y es aún más especial que ISIMA llegue al mismo tiempo. Es algo profundamente personal para mí. Toda mi vida he sentido la frustración del cabello complejo, como muchas personas, especialmente las latinas”, dijo Shakira Mebarak, fundadora y ahora Chief Community Officer de la marca.

ISIMA nació de la experiencia personal de la artista, que decidió crear una línea propia al no encontrar productos que respondieran a las necesidades reales de su cabello.

Se dice que los creo de la mano de científicos y tricólogos, con los que desarrolló una línea clínicamente comprobada que atiende la salud del cuero cabelludo, el córtex y la cutícula, adaptándose a las distintas texturas y porosidades.

La colección de lanzamiento incluye ocho productos, entre ellos el Riquísima Hydrating Shampoo, la Súperbomba Triple Repair Peptide Mask y el Delicia Reparative Hair Oil, diseñados para cabellos desde lisos hasta rizados, y desde naturales hasta decolorados o químicamente tratados.

“ISIMA es una marca de cuidado capilar de alto rendimiento, con raíces latinas y respaldo clínico. Este lanzamiento con Falabella en Colombia, Chile y Perú reafirma nuestra conexión con la región y con millones de personas que hoy se inspiran con Shakira en su gira”, afirmó Sid Katari, CEO de ISIMA.

Los productos estarán disponibles desde el 1 de noviembre y en seis tiendas físicas: Parque La Colina, Santafé y Titán Plaza (Bogotá); Fontanar (Chía); Santafé (Medellín); y Buenavista (Barranquilla).