Shakira conmovió al cantar en Argentina acompañada de sus hijos, Sasha y Milán

Actualmente, Shakira continúa con su gira titulada “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” en apoyo a su álbum homónimo, siendo la séptima y más ambiciosa gira mundial de la artista. Al día de hoy, diciembre de 2025, la gira se encuentra en su etapa latinoamericana. La cantante acaba de concluir una serie de conciertos agotados en Sudamérica, por estos días pasó por Buenos Aires, Argentina, con un itinerario que la llevará a finalizar esta parte del tour a principios de 2026 en México.

Posteriormente, la artista ha confirmado que la gira se extenderá a Centroamérica y Europa (con fechas esperadas en España) durante el resto de 2026. Durante gran parte de la gira, “La Loba” ha estado acompañada de sus dos hijos, que nacieron de su relación con el exfutbolista, Gerard Piqué: Sasha y Milan.

Los pequeños son el motivo de orgullo de la cantante barranquillera, que siempre busca resaltar el talento que tienen ambos, en la música igual que ella y en el fútbol como su padre, que por mucho tiempo hizo parte de uno de los equipos europeos más importantes del mundo. En el caso de Sasha, el menor de los hermanos, toca la guitarra, mientras que Milan toca el piano, la batería y juega futbol. Además, en el año 2024 pudimos ver que ambos también cantan, en el sencillo que lanzaron junto a su madre ‘Acróstico’.

Este mismo los llevo a acompañar a su madre en la segunda fecha del estadio de Vélez, en Argentina, precisamente para interpretar esta canción. Los dos pequeños lucieron trajes azules, que hacían juego con el atuendo de su madre, para muchos fue uno de los momentos más memorables de la noche, y uno de los comentarios más recurrentes es que Sasha se perfila más para seguir los pasos de su madre.

Shakira reveló que Chris Martín de Coldplay la apoyó en su ruptura con Piqué

Para el 2022 llegó la separación de Shakira y el exfutbolista español, Piqué. Así mismo, Shakira buscaría su mejor versión acompañada de sus amigos, uno de ellos Chris Martin, vocalista de Coldplay. La barranquillera mencionó para la Revista Rolling Stone el gran cariño que le tiene a su amigo, es especial por haber estado en momentos difíciles, así lo describió:

“Él estuvo a mi lado cuando me separé y me sentí desconsolada. Se comunicaba conmigo todos los días para ver cómo estaba y me enviaba palabras de apoyo, fortaleza y sabiduría”