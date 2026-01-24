“Porque no se lo di”: Martha Isabel Bolaños fue en contra de Cris Carpentier tras supuesto amorío

‘MasterChef Celebrity’ es uno de los programas más icónicos del canal RCN, pues en cada una de sus temporadas se ha encargado de reunir a diferentes figuras del entretenimiento para poner a prueba sus conocimientos culinarios, en donde se vinculan sus emociones, amistades y hasta rivalidades con los otros participantes. Sin embargo, solo uno se llevará el premio de los 200 millones de pesos y se convertirá en el mejor cocinero de la temporada.

Durante una de las pasadas temporadas, una de las participantes fue Martha Isabel Bolaños, reconocida actriz colombiana, quien es recordada por su personaje de la ‘Pupuchurra’ en ‘Yo soy Betty, la fea’. Pero, con el fin de salir de su zona de confort, llegó a formar parte del ‘reality’ donde logró destacarse en la cocina, pero también fue foco de tensión entre varios de sus compañeros.

Incluso meses más tarde, en medio de una entrevista con la emisora ‘Tropicana’, Martha Isabel se refirió a los rumores sobre sus salidas con Christopher Carpentier, confesando que sí tuvo un amorío con el exjurado de ‘MasterChef Celebrity’. Cabe resaltar que hace varios meses Bolaños aseguró que salieron una vez a comer en Cali; sin embargo, la situación no pasó de eso, pero ahora durante la entrevista reiteró: “Ni más (…) fuimos a cenar, pero no, no prosperó por mí, porque… ajá, ‘despacio, gordo, vamos despacio’, él ya me quería casar”.

Meses más tarde, Carpentier estuvo haciendo parte de ‘Los impresentables’, donde el tema de conversación fue su supuesto amorío con Bolaños, a lo que el chef respondió: "Eso es de las cosas más graciosas que ha pasado. Que yo me iba a casar con ella, algo así. Que ella me había dicho algo así de ‘vamos más lento, mi amor (...) “Yo creo que ella está un poquito enfadada conmigo porque yo no tenía mucho ‘feeling’ en el programa de ciertas cosas de vuelta, de lo que pasaba, y le criticaba duro sus platos, entonces, por ahí pensó que podía meterme en un problema o algo. Me causa risa, yo quiero tener hijos, no nietos, entonces no me voy a poner a enredar en un problema ahí”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Cris Carpentier, de ‘MasterChef Celebrity’.

Si bien, este hecho tuvo lugar hace varios meses, recientemente la actriz estuvo haciendo parte de ‘Desnúdate con Eva’, donde la periodista no dudó en mencionar las declaraciones de Carpentier, dejando ver la evidente molestia en Bolaños:

“Es que, Evita, si yo cuento lo que realmente pasó, sería rebajarme a su nivel. Yo salí enfadada de la única cena que tuvimos y lo voy a decir con esta frase porque no se la di, así de sencillo, y se lo sostengo aquí en su cara porque eso que él hizo no está nada chévere. Pues un caballero no lo hace desde el día que yo salí con él y se bajó de mi carro molesto, con tirada de puerta y todo, porque no accedí, para mí ya es un X (...)

En la cena tampoco que me divirtiera mucho, cuando lo conocí un poco más en la cena con vino y todo, yo por dentro decía, te llevo porque estaba aquí en Cali. Cuando llegamos a su lugar, a fuego, a la fuerza, y yo que no, que no y no, no me equivoqué, porque la intuición no falla. A lo mejor este hombre está acostumbrado a que todas las mujeres se lo den, yo no sé“, expresó Martha Isabel Bolaños.