Shakira salió a las calles de Bogotá y logró pasar desapercibida gracias a Halloween

La presentación de Shakira en el Vive Claro de Bogotá le permitió salir a celebrar el Halloween en la capital del país sin ser descubierta.

La cantante salió junto a sus hijos a las calles de la capital del país disfrazada de mujer de la época victoriana. Su hijo Milán se disfrazó de vampiro, mientras que su hija Sasha se vistió de conejo.

Le puede interesar: El que se aburre en Bogotá es porque quiere: Ciudadanos disfrutaron del SITP rumbero por un cover de $3.200

A través de sus redes sociales, tan solo unas horas antes de iniciar su show en el Vive Claro de Bogotá, Shakira compartió algunas fotografías de la noche del 31 de octubre, donde aprovechó para salir a las calles sin tener a miles de personas pidiéndole fotos o autógrafos.

En las imágenes que publicó la cantante barranquillera se puede apreciar que estaban acompañados de un grupo más grande de personas, que, a su vez, tenían otros disfraces de todo tipo, desde Spiderman hasta integrantes de la NASA.

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar y muchos elogiaron a Shakira por enseñarle la cultura colombiana a sus hijos a pesar de no vivir en nuestro país.

A continuación le presentamos la publicación de Shakira: