“Los demás valen mon**”: Luis Díaz se puso la camiseta de campeón del Junior como ‘estrén’ del 31 de diciembre

El municipio de Barrancas en La Guajira, vio nacer hace 28 años a uno de los máximos referentes que tiene el balompié global, Luis Díaz, jugador que en este cierre de año dejó sorprendidos a sus seguidores al celebrar el último día del calendario vistiendo la camiseta de campeón del Junior de Barranquilla.

Aunque inició su carrera profesional en el Barranquilla FC, ‘Luchito’ ama al equipo ‘tiburón’, mismo del que salió para Europa a vestir las casacas del Porto, Liverpool y Bayern Múnich. Es tal el amor por estos colores que el extremo decidió despedirse del 2025 con la camiseta del ‘Yuyu’, pero no cualquier indumentaria, la que le dieron a los jugadores para que celebraran la estrella número 11 que le ganaron al Deportes Tolima.

Luis Díaz cerró el 2025 con música y sabor costeño. El extremo colombiano del Bayern Múnich sorprendió este 31 de diciembre al lanzar su propia canción de champeta titulada “La Promesa”, una colaboración con el reconocido artista cartagenero Juanda Iriarte, donde relata los sacrificios y esfuerzos que marcaron su camino para convertirse en una estrella del fútbol mundial.

La pasión por los ritmos caribes ha acompañado al guajiro desde la infancia, y no es la primera vez que incursiona en la música: previamente debutó en “El ritmo que nos une”, junto a Juan Fernando Quintero y Ryan Castro. Ahora, ‘Luchito’ regresa al ruedo musical llevando su identidad costeña al frente y conectando emocionalmente con sus seguidores a través de un mensaje de agradecimiento.

En sus palabras, Luis Díaz expresó que cierra el año agradeciendo a Dios por guiar cada paso y por darle fuerzas en los momentos difíciles, así como a su familia, por estar presente en los sacrificios y sueños que parecían lejanos. Su mensaje acompañó el estreno del tema, consolidando este lanzamiento como una pieza que mezcla música, emoción, fe y orgullo colombiano.

¿Cuánto vale el abono del Junior para la Liga Betplay 2026-1?

Por medio de sus redes sociales, el equipo dio a conocer los valores para quienes quieran ver los 10 partidos de la Liga BetPlay 2026 - 1, además de los tres ‘cotejos’ que tendrán en la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores 2026.

En la localidad Occidental, la más costosa, se conseguirán este ‘combo’ de encuentros por $1′400.000 pesos; por su parte Oriental tendrá un costo de $750.000 pesos; y Norte por $450.000 pesos. Usted debe tener en cuenta que los partidos del torneo internacional se disputarán en el Estadio Jaime Morón León de Cartagena, por lo que tendrá que sumarle otra ‘platica’ a su inversión.

La adquisición de esta boletería podrá hacerse por medio de la página www.warena.co, y por los Puntos SuperGiros. Aunque la pasión está más que latente gracias al título, la hinchada dio a conocer en las redes algunas peticiones para que para ellos, “valga la pena comprar el abono”.