Andrés Montoya rompió el silencio sobre su nuevo proyecto y por qué no es el reemplazo de Alvira

Noticias Caracol desde hace 25 años ha buscado estar en el lugar de los hechos para darle de primera mano las principales noticias a los colombianos en diferentes lugares del país, por esto resulta más que necesario contar con un equipo preparado para las situaciones que se presenten y también que logren conectar con los televidentes. Como es el caso de Andrés Montoya, comunicador social y periodista, quien tuvo sus inicios en la sede regional de Medellín y luego de la salida de Juan Diego Alvira del informativo de Caracol Televisión, el paisa llegó a la sede central en Bogotá para demostrar su talento ante las cámaras y el carisma con el que cuenta.

Sin embargo, desde octubre del año pasado el paisa dejó de ser parte de Noticias Caracol y todo indicaría que fue una decisión tomada por parte del informativo. Luego de conocerse esta decisión, Montoya ha estado enfocado en su familia, teniendo en cuenta que su hijo reside en Medellín con su mamá, así como también llevando a cabo nuevos proyectos.

Durante los primeros días del mes de enero, el Canal Uno, específicamente con el programa ‘Sin carreta’ generó expectativa frente al nuevo presentador de la producción luego de la aparente renuncia de Juan Diego Alvira tras poco más de un año siendo parte del mismo.

Si bien, el experiodista ya se ha dejado ver siendo parte del programa del Canal Uno, lo cierto es que no se había referido a esta nueva etapa de su carrera profesional y en medio de una entrevista para ‘Lo sé todo’, el paisa se refirió a este tema: “Salgo de Noticias Caracol en octubre del año pasado, me tomo un tiempo para resolver asuntos personales en cuanto a temas de salud, familiares y otros proyectos que tenía y no había podido desarrollar por falta de tiempo y me llego una llamada después de algunas semanas del Canal Uno. Es muy bonito el cuándo tú no esperas, pero la vida te tiene guardado y lo recibes con los brazos abiertos“, fueron de las declaraciones expuestas por parte de Andrés Montoya, experiodista de Noticias Caracol.

Asimismo, el periodista reiteró que no pretende ser el reemplazo de Juan Diego Alvira, admirando el camino que ha recorrido en diferentes medios de comunicación y teniendo en cuenta que antes de llegar a ‘Sin carreta’ era el presentador de este formato y la misma situación ocurrió cuando llegó de Medellín para ser conductor de la primera emisión, esto luego de que Alvira decidiera decirle adiós a Noticias Caracol: “Nadie es el reemplazo de nadie (...) Los programas no son de los periodistas, llegamos a ocupar un lugar (...) Es como la vida, vamos cambiando”.

Finalmente, Andrés reiteró que esta es una gran oportunidad para su carrera profesional y desde un primer momento logró engancharse buscando dar lo mejor de sí en esta nueva temporada de ‘Sin carreta’, del Canal Uno.