Juan Diego Alvira reveló la verdadera razón que lo llevó a salir de Noticias Caracol

Juan Diego Alvira es uno de los presentadores de noticias más reconocidos del país, no solo por su capacidad para transmitir información de manera clara y concisa, sino también por su carismático estilo, caracterizado por su cercanía con los televidentes. Su paso por el noticiero matutino de Caracol Televisión fue un hito en su carrera, donde se consolidó como una figura clave de la televisión colombiana, para luego explorar nuevos formatos en Revista Semana, Canal Uno y finalmente llegar en octubre del 2024 a la emisora La W del grupo Prisa Media.

Su larga trayectoria dentro de la televisión ha hecho que se considere como uno de los periodistas más queridos del país, quien durante una entrevista con la emisora Tropicana reveló que uno de los factores que lo llevó a abandonar el reconocido canal fue la relación que llevaba con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas.

Según Alvira, nunca tuvieron una buena relación, más allá del ámbito laboral, teniendo en cuenta que dentro de esos espacios se manejaba mucho ego y competencia. “Le dije al entonces director Juan Roberto Vargas: nosotros nunca tuvimos una muy buena relación. Era una cosa de respeto mutuo, pero no éramos los grandes amigos, y a él ni le interesaba” expresó Alvira en primer momento.

El periodista recordó cómo vivió ese día y cuál fue la simple reacción de quién era su jefe, que solo le dijo que se fuera. “Los directores no siempre están rodeados de gente mejor que ellos. Si no lo contrario, entonces, pues, para ellos lucirse, para ellos figurar. Hay muchos egos en este medio. Entonces, yo llegué y dije: ‘Me tengo que ir’. Subí, temblaba, me acuerdo, yo sudaba, yo pucha, por dentro estaba... y dije: ‘Me voy’. Como no teníamos buena relación, me dijo: ‘Hasta luego, hasta luego’”, reveló.