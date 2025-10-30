¿Rumbo a RCN? Andrés Montoya mostró su nuevo ‘camello’ tras salir de Noticias Caracol

Después de destacarse en Telemedellín y ejercer como corresponsal de Antioquia para Noticias Caracol, el antioqueño Andrés Montoya asumió el rol de presentador en la edición matutina del noticiero, ocupando el lugar dejado por Juan Diego Alvira; labor que ejecutó de 2022 a 2025, ya que recientemente decidió dejar atrás esta casa editorial. Justamente Montoya generó conversación al mostrar el trabajo que consiguió tras su adiós.

La despedida de Montoya dejó sorprendida a la fiel audiencia de este noticiero, a la que él le emitió un mensaje dando a conocer algunas de las razones de su salida: “En la vida, hay señales, hay llamados, hay cambios. ¡Por nuevos caminos y conquistas. (...) GRATITUD, con Dios, con mi familia, con ese gran equipo de Noticias Caracol y Caracol Televisión que fue mi empresa y, por supuesto, con todos ustedes que han asistido, de cerca y con tanta generosidad, a mi proceso durante estos años", afirmó Andrés.

Andrés Montoya, Noticias Caracol

“Cierro un ciclo. Agradeciendo por todo lo vivido y aprendido. Dejemos que la vida hable con el tiempo, para que nos volvamos a encontrar, a ver, a escuchar, a sentir, con nuevas historias, conversaciones, personajes, relatos, que sigan sumando a esta construcción de valor que hacemos desde el periodismo, por vocación, en esta sociedad colombiana, latinoamericana y del resto del mundo, que tanto lo necesita”, añadió.

Después de su despedida, muchos han estado al pendiente de todo lo que será su futuro laboral y él sació la curiosidad de los interesados al mostrar que estuvo trabajando como presentador de un evento de Asocapitales que se realizó recientemente en Agora Bogotá.