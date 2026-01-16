Andrés Montoya confirmó su llegada a nuevo canal tras su salida de Noticias Caracol

Durante varios años Andrés Montoya hizo parte de Noticias Caracol, convirtiéndose en uno de los periodistas y presentadores más importantes dentro del informativo. Su carrera dentro del canal se dio en un primer momento siendo parte de la sede regional en Medellín, para posteriormente radicarse en Bogotá y formar parte de la primera emisión junto a Alejandra Giraldo. Sin embargo, antes de que finalizara el 2025, el paisa confirmó su salida de Noticias Caracol y ahora se dio a conocer su llegada a una nueva producción.

La salida de Montoya terminó siendo toda una sorpresa para los televidentes, ya que se había convertido en uno de los más queridos debido a su profesionalismo y carisma frente a la pantalla. Aunque el paisa en principio no mencionó mayores detalles sobre esta situación, lo cierto es que aprovechó para agradecer los años de trabajo y las personas que hicieron parte de este proceso dentro de Noticias Caracol.

Si bien, surgieron algunos rumores sobre una posible llega del presentador a la competencia, lo cierto es que Andrés, Montoya tras su salida de Noticias Caracol, ahora es el presentador y jefe de emisión del programa ‘Sin carreta’, del Canal Uno, el cual durante algún tiempo estuvo a cargo de Juan Diego Alvira, quien decidió dar un nuevo salto en su carrera y formar parte de Caracol Radio.

La noticia, por supuesto, fue aplaudida por sus seguidores, pues seguirán viéndolo en pantalla en un muevo formato que incluye su gusto por las noticias y cámaras. La primera aparición de Montoya se dará el próximo 19 de enero, buscando así acoplarse a este formato y por supuesto, para tener tiempo de calidad junto a su hijo, Pedro, teniendo en cuenta que el menor reside en Medellín en compañía de su mamá, Mariana Ramírez, exesposa del presentador.

¿Por qué Andrés Montoya salió de Noticias Caracol?

Andrés Montoya confirmó su salida de Noticias Caracol y en medio de una entrevista para la ‘Revista Vea’mencionó algunos de los cambios por los que estaba atravesando la emisión y también deseos que ya venían detrás:

“En la primera emisión de Noticias Caracol definieron hacer cambios internos en la dinámica que tiene la emisión y esos cambios alentaron de alguna manera, ese cierre de ciclo que hice desde la semana pasada, en donde tengo que destacarte que estoy anteponiendo mi bienestar, mi salud, mi hijo y mi familia y desde ahí, estoy haciendo esta reconstrucción de todo lo que se viene en mi proceso profesional (...)

En parte hubo sorpresa, pero ya lo venía anticipando porque finalmente había visto ajustes, cambios y lineamientos. Venía venir, de alguna manera, el momento en el que ya se iba a hacer el cierre de ciclo. Ya lo tenía previsto”.

Cuando tú estás inmerso desde tan temprano hasta tan tarde trabajando, entregando tanto, es importante también, de alguna manera, ser consciente de tu bienestar. Cuando digo que voy a priorizar es que con el cierre en el que me encuentro, es importante anteponerlo y parto del bienestar que necesito desde la atención en salud y todo lo que implica en este cambio, darle lugar a mi hijo, a mi familia".