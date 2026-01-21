Expiloto de Yeison Jiménez contó detalles poco conocidos de la avioneta del accidente y la razón por la que renunció

La muerte de Yeison Jiménez sigue causando consternación a nivel nacional. Han pasado varios días desde aquel sábado 10 de enero en el que el reconocido cantante de música popular se accidentó junto con su equipo de trabajo en una avioneta en Paipa, Boyacá.

Desde entonces, las autoridades han trabajado silenciosamente con el objetivo de establecer la causa que llevó al fallecimiento del artista y cinco pasajeros más. Algunas de las hipótesis apuntan a una falla de la aeronave, sin embargo no se ha hecho oficial.

Precisamente, en las últimas horas, un expiloto de Yeison Jiménez dialogó con el diario El Tiempo, y contó detalles poco conocidos de la avioneta en cuestión.

El capitán César Augusto Puerto Narváez aseguró para el medio anteriormente citado, que fue una de las primeras personas en pilotear la aeronave, incluso dando fecha exacta:

“La primera vez que volé esa aeronave fue el 10 de septiembre de 2022″, le dijo el piloto a El Tiempo.

El hombre declaró que esta misma estuvo en sus manos hasta el mes de septiembre de 2023, lo que marca que la manejó durante un año para el cantante.

Augusto Puerto Narváez, aseveró que la avioneta llegó al país procedente de los Estados Unidos junto con un piloto norteamericano. Él mismo se encargo de viajar hasta Cali y desde allí, movilizarla hacia Medellín donde empezaría la operación con Jiménez.

Respecto al accidente del artista, el piloto no quiso ahondar sobre el tema pero dejó claro que está dispuesto a dialogar con las autoridades sobre la información detallada de la avioneta.

“No voy a conceptuar nada específico sobre ese caso porque es un tema que está en investigación y que apenas comienza. Si me requieren, entregaré los datos de cuando el avión estuvo en mis manos, que fue por cerca de un año”, dijo el piloto para el medio ya mencionado.

Por otro lado, César Augusto Puerto Narváez, dio a conocer la razón por la que dejó de trabajar para Yeison Jiménez.

“Yo volaba para él y solo por cuestiones laborales le presenté mi renuncia porque no estaba de acuerdo en algunos puntos del contrato”, aseveró.