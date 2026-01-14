Hermana de Yeison Jiménez compartió una fotografía del velorio del artista: hizo llorar a muchos

El pasado 13 de enero, la familia de Yeison Jiménez realizó una ceremonia íntima para despedir al cantante, fallecido días antes en un accidente aéreo ocurrido en el departamento de Boyacá. El homenaje se llevó a cabo en un entorno completamente privado, reservado únicamente para sus familiares y personas más cercanas, lejos de los escenarios y del multitudinario cariño que siempre lo acompañó en vida.

Aunque el acto se mantuvo en la discreción, un gesto de Lina Jiménez, hermana del artista, permitió que los seguidores del intérprete se acercaran simbólicamente a ese último adiós. A través de su cuenta de Instagram, Lina compartió una imagen tomada durante el sepelio, una fotografía sobria y cargada de significado que rápidamente generó una oleada de reacciones en redes sociales.

En la imagen se observa el ataúd cerrado, ubicado en el centro del lugar donde se realizó la despedida, rodeado de arreglos florales. Sin embargo, fueron dos detalles los que captaron la atención de quienes conocieron y siguieron la carrera del cantante: varias fotografías de Yeison Jiménez dispuestas junto al féretro y, sobre él, el sombrero que solía usar con frecuencia, convertido con los años en uno de los símbolos más reconocibles de su imagen pública.

El mensaje que acompañó la publicación fue aún más contundente. Lina Jiménez optó por despedirse de su hermano apelando a una metáfora profundamente ligada a su vida artística, comparando su partida con una gira musical. “Yo voy a pensar que estás de gira y que volverás a casa con tu familia, con nosotros que tanto te amamos. No demores, que te estamos extrañando mucho”, escribió, desatando una respuesta masiva de apoyo, empatía y mensajes de condolencia.

La publicación fue calificada por muchos seguidores como “desgarradora” y “sensible”, no solo por la imagen, sino por la forma en la que refleja el duelo de una familia que perdió a un ser querido, más allá del artista reconocido a nivel nacional.

Yeison Jiménez fue una de las figuras más influyentes de la música popular colombiana, con una carrera construida desde la constancia, la cercanía con su público y letras que conectaron con miles de historias personales. Su fallecimiento no solo dejó un vacío en la industria musical, sino también en una comunidad de seguidores que hoy continúan rindiéndole homenaje desde la memoria, la música y el cariño que sembró en vida.