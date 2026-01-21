Ella sería la expareja de Yeison Jiménez antes de alcanzar la fama; tuvo su primera esposa a los 14 años

Uno de los artistas de música popular más conocidos en el país es, precisamente, Yeison Jiménez, quien luego de alcanzar el éxito con varias de sus canciones, perdió la vida el pasado 10 de enero, en medio de un accidente aéreo en cercanías a Paipa, Boyacá. Tal situación enlutó a Colombia no solo por su rol en la música, sino también por la personalidad con la que contaba el colombiano.

En medio de su último adiós han sido varios los homenajes para Jiménez y los demás integrantes de la avioneta que también perdieron la vida. Ante el shock por su repentina perdida, también han salido a la luz varias situaciones de la vida personal del artista, entre ellas quien habría sido su expareja, esto antes de Sonia Restrepo, con quien compartió por más de ocho años y conoció en los inicios de su carrera.

En pasadas entrevistas Jiménez sostuvo que tuvo a su primera esposa a lo 14 años de edad, ya que para ese momento vivían juntos, al parecer, se trataría de Cindy Camacho. Aunque se desconoce si se trata de la misma mujer, el artista mencionó que una de sus parejas era cristiana y si bien para aquel momento no andaba en los mejores pasos el amor lo llevó a conocer mucho más de Dios, sin embargo, sostuvo que no se sentía tan cómodo siendo cristiano, religión que años más tarde cambió, pero priorizando su relación con Dios desde aquel tiempo.

A pesar de la corta edad con la que contaba en aquel tiempo, lo cierto es que Yeison Jiménez y su pareja de aquel momento duraron más de seis años, sin embargo, optó por guardarse el motivo de su ruptura.

¿Quién es la esposa de Yeison Jiménez?

La esposa de Yeison Jiménez es Sonia Restrepo, con quien el cantante lleva más de 10 años de relación. La pareja se conoció durante un concierto del hombre en Manizales, siendo estos los inicios de su carrera, aunque en principio no sucedió nada, semanas más tarde comenzaron a salir y posteriormente entablaron un noviazgo a distancia, ya que Jiménez se encontraba en Bogotá.

Meses más tarde, Yeison le pidió a su pareja vivir con él en Bogotá, junto a la hija de Sonia, Camila, y años más tarde le dieron la bienvenida a Thaliana y ahora no caben de la dicha con la llegada de Santiago, su segundo hijo juntos.