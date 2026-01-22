Mhoni Vidente lanzó estremecedora predicción sobre el futuro de Nicolás Maduro en prisión

Una de las videntes y astrólogas más conocidas a nivel mundial es, precisamente, Mhoni Vidente, quien durante varios años se ha dedicado a este rol, dando acertadas predicciones sobre diferentes figuras, así como también lo que pasaría con los diversos signos del zodiaco. Una de las predicciones acertadas más recientes tuvo que ver con Nicolás Maduro, quien estuvo en el poder durante varios años en Venezuela, teniendo el país bajo un régimen y hace pocas semanas en medio de un operativo organizado por Donald Trump fue capturado y actualmente se encuentra en una prisión de los Estados Unidos.

El hecho generó una polémica a nivel mundial tanto en contra como a favor de Donald Trump y en este mismo camino la serie de imágenes y videos sobre la llegada de Maduro no pasaron de largo, así como también el incierto futuro que tendría ante las fuertes acusaciones expuestas por parte de Trump, quien aseguró que contaba con varias pruebas a la hora de un juicio oficial.

Si bien, Mhoni Vidente había asegurado que a la dictadura de Maduro le quedaba poco tiempo, lo cierto es que hace pocos días la también astróloga volvió a referirse a este tema asegurando: “Nicolás Maduro ya no sale de la cárcel, yo lo veo que muere lamentablemente en la prisión por culpa de un problema de infarto van a existir elecciones en Venezuela, pero hasta abril del 2027. Será una María Corina la candidata y va a quedar ella. Me ha gustado como se ha manejado ahorita la situación en Venezuela”, fueron las declaraciones expuestas por parte de la cubana.

¿Quién sería el próximo presidente de Colombia, según Mhoni Vidente?

En medio de una de sus más recientes apariciones, se refirió a la situación política del país, en cara a las próximas elecciones presidenciales y de paso revelando quién sería el próximo presidente de Colombia.

“Para ese país colombiano, se visualiza que el presidente de Colombia no va a poder hacer presa a todo un país y está que la próxima presidente de Colombia va a ser una mujer, salida completamente del pueblo, unificada completamente en varios partidos, liderada por toda la fuerza de la Virgen María y venciendo completamente los demonios que tendrá alrededor”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Mhoni Vidente a través de un video.