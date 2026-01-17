Mhoni Vidente lanzó dura predicción sobre muerte de Yeison Jiménez y señala a una mujer

Mhoni Vidente es una reconocida astróloga, tarotista y figura mediática de origen cubano-mexicano, considerada una de las psíquicas más influyentes en América Latina y la comunidad hispana de Estados Unidos. Ganó fama internacional por la supuesta precisión de sus predicciones sobre desastres naturales, eventos políticos de alto nivel y la vida de celebridades, asegurando que su don surgió tras ser impactada por un rayo en su juventud.

Le puede gustar: Hija de Petro tuvo inesperada reacción al hablar de su relación con Verónica Alcocer, ¿amigas o enemigas?

El pasado 10 de enero se confirmó el fallecimiento de una de las figuras más importantes de la música popular como lo es Yeison Jiménez y algunos integrantes de su equipo de trabajo luego de que la avioneta en la que viajaban presentara algunos problemas y prendiera fuego.

Ante el repentino fallecimiento del artista fueron varias las voces que salieron a demostrar el cariño y la admiración que siempre sentirán por Jiménez, así como también varias videntes, entre ellas Mhoni Vidente, quien dejó claro que el accidente que sufrió el cantante estuvo relacionado con la brujería.

“La carta del Diablo me dice que fue una brujería muy bien hecha por parte de una mujer (...) Él lo presentía, lo soñaba, lo comentaba. La energía negativa venía trabajándose desde hace más de un año (…) Este muchacho no era mala persona, pero fue confiado. Debió haberse protegido espiritualmente”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Mhoni Vidente.

La vidente reiteró que los sueños con accidentes aéreos que tuvo Yeison fueron claras premoniciones sobre lo que podría ocurrir, sin embargo, para ella estas no fueron atendidas a tiempo. Si bien Mhoni Vidente no reveló nombres de los posibles implicados en este tema reiteró que la brujería habría sido realizada por una mujer del entorno de Jiménez.

Finalmente, Mhoni Vidente aprovechó para lanzar una advertencia a los diferentes artistas debido a las envidias y las malas energías que pueden llegar a rodearlos y en gran medida afectarlos significativamente.

¿Quién es la esposa de Yeison Jiménez?

La esposa de Yeison Jiménez es Sonia Restrepo, con quien el cantante lleva más de 10 años de relación. La pareja se conoció durante un concierto del hombre en Manizales, siendo estos los inicios de su carrera, aunque en principio no sucedió nada, semanas más tarde comenzaron a salir y posteriormente entablaron un noviazgo a distancia, ya que Jiménez se encontraba en Bogotá.

Meses más tarde, Yeison le pidió a su pareja vivir con él en Bogotá, junto a la hija de Sonia, Camila, y años más tarde le dieron la bienvenida a Thaliana y ahora no caben de la dicha con la llegada de Santiago, su segundo hijo juntos.