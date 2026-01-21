Venezuela recibió los primeros 300 millones de dólares de EE. UU. luego de la reactivación de ventas petroleras

El gobierno venezolano oficializó el primer desembolso de 300 millones de dólares de gobierno Trump, el cual corresponde a las primeras ventas de petróleo gestionadas por Estados Unidos luego de la captura de Nicolás maduro, el paso 3 de enero. La llegada de capitales externos (divisas) busca frenar la devaluación del bolívar y reactivar el sistema de cambio, que permanecía paralizado desde mediados de diciembre debido al bloqueo financiero previo a la llegada de Delcy Rodriguez.

(También puede leer: Trump desató fuerte polémica al difundir imágenes con IA donde EE. UU. “absorbe” a Canadá, Groenlandia y Venezuela)

De acuerdo con la información suministrada por Delcy Rodríguez a través de la señal de VTV, estos recursos hacen parte de un paquete pactado inicialmente de USD 500 millones. La estrategia económica de la administración de Rodríguez se centra en utilizar la banca nacional y el Banco Central de Venezuela (BCV) para suministrar dólares al mercado y minimizar la brecha entre la tasa oficial y el mercado paralelo.

“Estos primeros recursos serán utilizados para financiar el ingreso de los trabajadores y proteger el poder adquisitivo frente a la inflación”, señaló Rodríguez. Por lo que, la medida responde a una urgencia de intercambio en la que el dólar llegó a cotizarse un 100 % por encima de la tasa gubernamental en semanas anteriores.

El rol de las comercializadoras internacionales y el fondo en Qatar

La ejecución de estas transacciones se gestionó por las licencias otorgadas por Washington a grandes de la industria del sector energético como Vitol Group y Trafigura. Según reportes Reuters, estas empresas ya iniciaron el despacho de cargamentos de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), lo que permitie vaciar los inventarios y proyectar un aumento en la extracción de este hidrocarburo.

Los fondos, que se encuentran depositados en una cuenta en Qatar, los cuales se distribuyen bajo el siguiente esquema:

Origen: Venta de hasta 50 millones de barriles organizada por la administración de EE. UU.

Venta de hasta 50 millones de barriles organizada por la administración de EE. UU. Destino: Transferencia a bancos privados y públicos venezolanos.

Transferencia a bancos privados y públicos venezolanos. Uso: Venta directa de divisas a empresas de sectores esenciales para la importación de insumos.

Impacto inmediato en el mercado paralelo

A partir del anuncio y el inicio de todo esto, el mercado informal también se ha pronunciado frente a esta situación y ha mencionado cierta tendencia a la estabilización. Asimismo, en las plataformas de intercambio, el tipo de cambio se ha posicionado cerca de los 425 bolívares por dólar, lo que es una reducción significativa a la volatilidad que marcó el inicio de enero luego la captura de Maduro y la intervención militar.