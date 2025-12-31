Este sería el próximo presidente de Colombia, según famoso astrólogo

Daniel Daza es un reconocido astrólogo y vidente colombiano con más de 15 años de experiencia en el mundo esotérico y de la adivinación. Es conocido por su conexión con los planos astrales y su habilidad para interpretar el significado detrás del movimiento de los astros y las cartas del tarot. Con el paso de los años ha alcanzado una amplia popularidad debido a las predicciones en las que ha acertado sobre eventos y figuras relevantes en el país.

Le puede gustar: Diana Ángel salió a apoyar a Iván Cepeda tras denunciar campaña sucia en su contra, “En primera vuelta”

Antes de que finalice este 2025, Daza estuvo haciendo parte del ‘Cartel de La Mega’ refiriéndose a algunas de las predicciones más pedidas como lo es el futuro de Colombia a nivel presidencial, ya que son varios los precandidatos que se perfilan para llegar al poder, tanto de izquierda como de derecha.

En medio de la conversación, Daniel sostuvo que hace un tiempo había realizado una predicción en la que se aseguraba que una mujer llegaría al poder y por ende, se convertiría en la primera presidenta de Colombia, sosteniendo así que este hecho ha cambiado un poco, pues para el famoso astrólogo el próximo presidente de Colombia será un hombre y sería de izquierda.

“Lo mejor que puede pasar es que quede una mujer y son las más opcionadas, porque cáncer es femenino y las mujeres tienen que resaltar. Cambiaron el juego y ahora no será una mujer (...) Es de izquierda (...) Será hombre y será de izquierda, después de ese haremos una transición a centro-izquierda todavía. Pero, en ese presidente de centro-izquierda, en ese período se vuelve de derecha“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Daniel Daza.

Ante el hecho las diversas reacciones no se hicieron esperar, tanto así que varios aseguraron que podría tratarse de Iván Cepeda, un fuerte candidato de izquierda, mientras que otros siguen confiando en que el próximo presidente de Colombia sea Abelardo de la Espriella, quien también cuenta con un amplio apoyo por los ciudadanos.